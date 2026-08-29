Темпи просування РФ на фронті знижуються. Є обмежений оптимізм на окремих ділянках, - Паліса

На фронті спостерігається тенденція до зниження темпів просування російських військ. Водночас Сили оборони України продовжують дотримуватися філософії активної оборони та планують наступальні дії на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив під час спілкування з представниками медіа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, активна лінія зіткнення залишається приблизно 1200 кілометрів.

"У нас стабільно зберігається тенденція до зниження темпів просування противника. Зберігається приблизно 1200 кілометрів активної лінії зіткнення. Динаміка подій насправді дає мені обмежений оптимізм на певних ділянках", - зазначив він.

Водночас посадовець наголосив, що ситуація на фронті залишається динамічною.

Україна продовжить активні дії на окремих напрямках

Паліса нагадав, що нещодавно Президент України відвідав підрозділи, які виконують завдання на Олександрівському напрямку. Там глава держави разом із командувачем затвердив подальші дії.

"Активні дії на певних ділянках фронту все одно плануються і будуть продовжуватися. Філософія активної оборони зберігається", — заявив заступник керівника ОП.

На півночі планують розширення буферної зони

Окремо Паліса розповів про плани зі створення так званої буферної зони на півночі України.

За його словами, йдеться про Харківську та Сумську області, а також частково Чернігівську область. Глибина такої зони може становити до 20 кілометрів із можливістю її подальшого розширення.

Паліса пояснив, що необхідність збільшення цієї зони пов'язана, зокрема, зі змінами технічних і тактико-технічних характеристик безпілотників.

"Кілзона росте, можливості безпілотників ростуть", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найактивнішим залишається Покровський напрямок, загалом на фронті - 207 боєзіткнень, - Генштаб