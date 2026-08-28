Наиболее активным остается Покровское направление, всего на фронте - 207 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 207 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 28 августа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 203 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5315 дронов-камикадзе и осуществил 2106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском направлении Силы обороны успешно отразили одну атаку противника.

Ситуация в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Захаровки, Охримовки и Волоховки; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоосиново.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в районе Никифоровки в Донецкой области, — DeepState. КАРТА

Бои на востоке

Девять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Шейковки, Грековки, Ставков, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки и Рай-Александровки; еще одно боестолкновение продолжается.

Пять вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Заповедного и Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки и Новоселовки; ещё два боевых столкновения продолжаются.

Всего враг совершил 31 атаку на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Вольное, Доброполье, Новогришино, Котлино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Муравка, Беляковка и Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов и 13 - ранены; уничтожено три единицы специальной техники и 18 укрытий врага. Повреждено две единицы автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 68 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 256 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Читайте: Повышенную активность россиян фиксируют на Лиманском направлении, - ГПСУ

Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Поддубного, Малиевки и Рыбного; еще одна атака продолжается.

Боевые действия на юге

Тринадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Гиркое, Долинка, Копани и Егоровка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районах Красногорского и Новопавловки.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении сегодня штурмовых действий противника не зафиксировано.

Смотрите также: Рашисты продвинулись в Часовом Яре, - DeepState. КАРТА

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.