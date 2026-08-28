Наиболее активным остается Покровское направление, всего на фронте - 207 боевых столкновений, - Генштаб
Всего с начала этих суток на фронте произошло 207 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 28 августа, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 203 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5315 дронов-камикадзе и осуществил 2106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском направлении Силы обороны успешно отразили одну атаку противника.
Ситуация в Харьковской области
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Захаровки, Охримовки и Волоховки; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Новоосиново.
Бои на востоке
Девять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Шейковки, Грековки, Ставков, Лимана и Дибровы.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки и Рай-Александровки; еще одно боестолкновение продолжается.
Пять вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Заповедного и Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки и Новоселовки; ещё два боевых столкновения продолжаются.
Всего враг совершил 31 атаку на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Вольное, Доброполье, Новогришино, Котлино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Муравка, Беляковка и Новопавловка.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 45 оккупантов и 13 - ранены; уничтожено три единицы специальной техники и 18 укрытий врага. Повреждено две единицы автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 68 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 256 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Поддубного, Малиевки и Рыбного; еще одна атака продолжается.
Боевые действия на юге
Тринадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Гиркое, Долинка, Копани и Егоровка.
На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районах Красногорского и Новопавловки.
По данным Генштаба, на Приднепровском направлении сегодня штурмовых действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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