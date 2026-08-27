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Новости Обновленные карты DeepState
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Рашисты продвинулись в Часовом Яре, - DeepState

Российские оккупанты продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Часовом Яре (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Войска РФ продвинулись в районе Дорожного и Софиевки в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Обновленная карта

Враг продвинулся в Часовом Яре

Читайте: Часов Яр остается под контролем Украины, однако доступ к городу отсутствует, - ГВА

Автор: 

Донецкая область (13089) боевые действия (6605) Часов Яр (437) Бахмутский район (867) DeepState (588)
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Топ комментарии
+5
Рашизм (російський фашизм) - це політична ідеологія та державно-політична практика тоталітарного режиму РФ часів Володимира Путіна.
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27.08.2026 15:20 Ответить
+3
У совдепії сором'язливо уникали повну назву партії товариша Гітлера,бо вона називалася Націонал- СОЛІАЛІСТИЧНА РОБІТНИЧА партія! Не міг Сосо воювати з такою партією. Тож і приліпили назву "фашисти"
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27.08.2026 15:39 Ответить
+2
Нацисти... що заважає називати речі своїми іменами - німці, Німеччина? Ну і т.д.
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27.08.2026 15:15 Ответить

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