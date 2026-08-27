Рашисты продвинулись в Часовом Яре, - DeepState
Российские оккупанты продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Часовом Яре (Бахмутский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленная карта
Топ комментарии
+5 Ігор Дуборіз #343024
показать весь комментарий27.08.2026 15:20 Ответить Ссылка
+3 Pawlo Filonenko
показать весь комментарий27.08.2026 15:39 Ответить Ссылка
+2 Germes #584709
показать весь комментарий27.08.2026 15:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль