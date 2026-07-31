Часов Яр остается под контролем Украины, однако доступ к городу отсутствует, - ГВА

Часов Яр в Донецкой области официально не находится под российской оккупацией, однако из-за интенсивных боевых действий доступ к городу полностью перекрыт, а доставка гуманитарной помощи в настоящее время невозможна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил начальник Часовоярской ГВА Сергей Чаус.

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В течение 2024 года и в начале 2025 года в Часовом Яре еще оставалось определенное количество мирных жителей. Однако сейчас условия в городе не оставляют шансов на безопасное проживание.

"Город фактически разрушен. Там нет места, где можно укрыться", — подчеркнул глава ГВА.

Доставить гуманитарную помощь невозможно

Чаус отметил, что из-за непрекращающихся боевых действий в настоящее время нет возможности доставлять в Часов Яр продукты питания, средства гигиены или другую гуманитарную помощь.

Несмотря на это, город официально не считается оккупированным.

Украинские военные продолжают оборону

Начальник ГВА подчеркнул, что в отдельных микрорайонах Часова Яра до сих пор продолжаются оборонительные бои.

По его словам, украинские военные сдерживают российские войска и не позволяют им продвинуться в направлении Константиновки.

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