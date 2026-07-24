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Новости Фото Донетчина
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Война уничтожила почти треть лесов национального парка "Святые Горы" в Донецкой области, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате полномасштабной российской агрессии около 80 % территории Национального природного парка "Святые Горы" в Донецкой области пострадало от боевых действий, а почти треть его лесов уже уничтожена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную военную администрацию, из-за пожаров, взрывов и других последствий войны утрачено почти 30% лесных массивов природоохранной территории.

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В Донецкой ОВА отмечают, что парк расположен вблизи линии фронта, где регулярно происходят атаки российских беспилотников, авиаудары и новые разрушения.

Несмотря на опасность, сотрудники национального парка продолжают выполнять свои обязанности. Они проводят природоохранные меры там, где это позволяет ситуация с безопасностью, документируют нанесенный ущерб, поддерживают работу учреждения и готовят материалы для дальнейшего восстановления поврежденных природных комплексов.

Из-за войны почти 30% лесов национального парка "Святі Гори" втрачено
Из-за войны почти 30% лесов национального парка "Святі Гори" втрачено
Из-за войны почти 30% лесов национального парка "Святі Гори" втрачено
Из-за войны почти 30% лесов национального парка "Святі Гори" втрачено

Кроме того, специалисты продолжают заниматься экологическим просвещением в онлайн- и офлайн-форматах.

В парке отмечают, что сейчас главной задачей является сохранение природоохранного учреждения и природного наследия Святогорья, чтобы после окончания войны начать восстановление уничтоженных лесов, степей и природных экосистем.

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