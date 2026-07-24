Війна знищила майже третину лісів нацпарку "Святі Гори" на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок повномасштабної російської агресії близько 80% території Національного природного парку "Святі Гори" на Донеччині зазнало впливу бойових дій, а майже третину його лісів уже знищено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну військову адміністрацію, через пожежі, вибухи та інші наслідки війни втрачено майже 30% лісових масивів природоохоронної території.

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У Донецькій ОВА зазначають, що парк розташований поблизу лінії фронту, де регулярно відбуваються атаки російських безпілотників, авіаудари та нові руйнування.

Попри небезпеку, працівники національного парку продовжують виконувати свої обов'язки. Вони проводять природоохоронні заходи там, де це дозволяє безпекова ситуація, документують завдані збитки, підтримують роботу установи та готують матеріали для подальшого відновлення пошкоджених природних комплексів.













Крім того, фахівці продовжують займатися екологічною просвітою в онлайн- та офлайн-форматах.

У парку наголошують, що нині головним завданням є збереження природоохоронної установи та природної спадщини Святогір'я, щоб після завершення війни розпочати відновлення знищених лісів, степів і природних екосистем.

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