П’ять лісових пожеж за вихідні: російські дрони підпалили ліси на Житомирщині. ФОТО

На Житомирщині протягом вихідних російські безпілотники спричинили п’ять лісових пожеж загальною площею понад три гектари.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує філія "Столичний лісовий офіс".

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Вогонь охопив ліси у чотирьох надлісництвах

За даними лісівників, загоряння виникли на території Коростенського, Коростишівського, Баранівського та Звягельського надлісництв ДП "Ліси України".

Загальна площа пожеж перевищила три гектари.

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Гасіння ускладнювали спека та вітер

У філії зазначили, що ліквідацію пожеж ускладнювали спекотна погода та сильний вітер, через що полум’я швидко поширювалося. Крім того, лісівники працювали в умовах ризику повторної детонації.

До гасіння залучили вісім пожежних автомобілів, три пожежні модулі, п’ять тракторів та понад 40 працівників лісової охорони.

Більшість осередків займання вдалося локалізувати до вечора неділі. Для недопущення повторного поширення вогню лісівники продовжували контролювати ситуацію.

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Дрони летіли на малій висоті

Під час роботи одна з рейдових груп зафіксувала проліт російських безпілотників на висоті близько 40 метрів над землею.

У лісовому офісі наголосили, що це створювало додаткову небезпеку для людей, які брали участь у ліквідації наслідків атаки.

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