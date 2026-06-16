На Житомирщині загасили пожежу в заповіднику "Древлянський", що виникла через російські обстріли. ФОТОрепортаж

У Житомирській області ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві на території природного заповідника Древлянський, яка виникла внаслідок російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

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Вогонь гасили кілька днів і стримували з різних боків

Через сильні пориви вітру пожежа швидко поширилася і охопила площу близько 25 гектарів.

"Аби не допустити його подальше розповсюдження, рятувальники здійснювали гасіння по крайці зі східної та південної сторін осередку", - зазначили в ДСНС.

Одночасно з рятувальниками працівники лісоохоронного підприємства облаштовували внутрішню паралельну мінералізовану смугу. Це дозволило обмежити поширення вогню.

Для розвідки та контролю ситуації залучали безпілотники.

Гасіння пожежі тривало чотири доби. До робіт були залучені близько 40 рятувальників і працівників лісоохоронного підприємства, а також 10 одиниць техніки.

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