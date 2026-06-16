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Новини Фото Пожежі в Україні
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На Житомирщині загасили пожежу в заповіднику "Древлянський", що виникла через російські обстріли. ФОТОрепортаж

У Житомирській області ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві на території природного заповідника Древлянський, яка виникла внаслідок російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

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Вогонь гасили кілька днів і стримували з різних боків

Через сильні пориви вітру пожежа швидко поширилася і охопила площу близько 25 гектарів.

"Аби не допустити його подальше розповсюдження, рятувальники здійснювали гасіння по крайці зі східної та південної сторін осередку", - зазначили в ДСНС.

Пожежа у заповіднику Древлянський

Одночасно з рятувальниками працівники лісоохоронного підприємства облаштовували внутрішню паралельну мінералізовану смугу. Це дозволило обмежити поширення вогню.

Пожежа у заповіднику Древлянський

Для розвідки та контролю ситуації залучали безпілотники.

Пожежа у заповіднику Древлянський

Гасіння пожежі тривало чотири доби. До робіт були залучені близько 40 рятувальників і працівників лісоохоронного підприємства, а також 10 одиниць техніки.

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