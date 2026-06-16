На Житомирщине потушили возникший из-за российских обстрелов пожар в заповеднике "Древлянский". ФОТОрепортаж

В Житомирской области ликвидировали масштабный пожар в лесном массиве на территории природного заповедника "Древлянский", возникший в результате российских атак.

Как передает Цензор.НЕТ,об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Огонь тушили несколько дней и сдерживали с разных сторон

Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространился и охватил площадь около 25 гектаров.

"Чтобы не допустить его дальнейшего распространения, спасатели вели тушение по краю с восточной и южной сторон очага", — отметили в ГСЧС.

Одновременно со спасателями сотрудники лесоохранного предприятия обустраивали внутреннюю параллельную минерализованную полосу. Это позволило ограничить распространение огня.

Для разведки и контроля ситуации задействовали беспилотники.

Тушение пожара продолжалось четверо суток. К работам были привлечены около 40 спасателей и сотрудников лесоохранного предприятия, а также 10 единиц техники.

Читайте также: После падения "Шахеда" выгорел гектар леса на Ривненщине. ФОТО