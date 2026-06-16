На Житомирщине потушили возникший из-за российских обстрелов пожар в заповеднике "Древлянский". ФОТОрепортаж
В Житомирской области ликвидировали масштабный пожар в лесном массиве на территории природного заповедника "Древлянский", возникший в результате российских атак.
Как передает Цензор.НЕТ,об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Огонь тушили несколько дней и сдерживали с разных сторон
Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространился и охватил площадь около 25 гектаров.
"Чтобы не допустить его дальнейшего распространения, спасатели вели тушение по краю с восточной и южной сторон очага", — отметили в ГСЧС.
Одновременно со спасателями сотрудники лесоохранного предприятия обустраивали внутреннюю параллельную минерализованную полосу. Это позволило ограничить распространение огня.
Для разведки и контроля ситуации задействовали беспилотники.
Тушение пожара продолжалось четверо суток. К работам были привлечены около 40 спасателей и сотрудников лесоохранного предприятия, а также 10 единиц техники.
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