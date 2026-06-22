Пять лесных пожаров за выходные: российские дроны подожгли леса в Житомирской области. ФОТО
В Житомирской области в течение выходных российские беспилотники вызвали пять лесных пожаров общей площадью более трёх гектаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает филиал "Столичный лесной офис".
Огонь охватил леса в четырёх надлесничествах
По данным лесоводов, возгорания произошли на территории Коростенского, Коростышевского, Барановского и Звягельского надлесничеств ГП "Леса Украины".
Общая площадь пожаров превысила три гектара.
Тушение затрудняли жара и ветер
В филиале отметили, что ликвидацию пожаров затрудняли жаркая погода и сильный ветер, из-за чего пламя быстро распространялось. Кроме того, лесоводы работали в условиях риска повторной детонации.
К тушению были привлечены восемь пожарных автомобилей, три пожарных модуля, пять тракторов и более 40 сотрудников лесной охраны.
Большинство очагов возгорания удалось локализовать к вечеру воскресенья. Чтобы не допустить повторного распространения огня, лесники продолжали контролировать ситуацию.
Дроны летели на малой высоте
Во время работы одна из рейдовых групп зафиксировала пролет российских беспилотников на высоте около 40 метров над землей.
В лесном управлении подчеркнули, что это создавало дополнительную опасность для людей, участвовавших в ликвидации последствий атаки.
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