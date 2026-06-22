Пять лесных пожаров за выходные: российские дроны подожгли леса в Житомирской области. ФОТО

В Житомирской области в течение выходных российские беспилотники вызвали пять лесных пожаров общей площадью более трёх гектаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает филиал "Столичный лесной офис".

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Огонь охватил леса в четырёх надлесничествах

По данным лесоводов, возгорания произошли на территории Коростенского, Коростышевского, Барановского и Звягельского надлесничеств ГП "Леса Украины".

Общая площадь пожаров превысила три гектара.

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Тушение затрудняли жара и ветер

В филиале отметили, что ликвидацию пожаров затрудняли жаркая погода и сильный ветер, из-за чего пламя быстро распространялось. Кроме того, лесоводы работали в условиях риска повторной детонации.

К тушению были привлечены восемь пожарных автомобилей, три пожарных модуля, пять тракторов и более 40 сотрудников лесной охраны.

Большинство очагов возгорания удалось локализовать к вечеру воскресенья. Чтобы не допустить повторного распространения огня, лесники продолжали контролировать ситуацию.

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Дроны летели на малой высоте

Во время работы одна из рейдовых групп зафиксировала пролет российских беспилотников на высоте около 40 метров над землей.

В лесном управлении подчеркнули, что это создавало дополнительную опасность для людей, участвовавших в ликвидации последствий атаки.

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