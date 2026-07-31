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Новини Ситуація на Донеччині
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Часів Яр залишається під контролем України, однак доступ до міста відсутній, - МВА

Ворог збирає сили поблизу Часового Яру

Часів Яр у Донецькій області офіційно не перебуває під російською окупацією, однак через інтенсивні бойові дії доступ до міста повністю закритий, а доставлення гуманітарної допомоги наразі неможливе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус.

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Протягом 2024 року та на початку 2025 року в Часовому Яру ще залишалася певна кількість мирних жителів. Проте нині умови в місті не залишають шансів для безпечного проживання.

"Місто фактично зруйноване. Там немає місця, де можна сховатися", - наголосив очільник МВА.

Гуманітарну допомогу доставити неможливо

Чаус зазначив, що через безперервні бойові дії наразі немає можливості доставляти до Часового Яру продукти харчування, засоби гігієни чи іншу гуманітарну допомогу.

Попри це місто офіційно не вважається окупованим.

Українські військові продовжують оборону

Начальник МВА підкреслив, що в окремих мікрорайонах Часового Яру досі тривають оборонні бої.

За його словами, українські військові стримують російські війська та не дозволяють їм просунутися у напрямку Костянтинівки.

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Автор: 

Донецька область (11581) бойові дії (6262) Часів Яр (440) Бахмутський район (870) війна в Україні (8939)
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Топ коментарі
+10
Часів Яр у Донецькій області офіційно не перебуває під російською окупацією
Це якийсь новий рівень шизи, навіть у русні такого немає.
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31.07.2026 09:57 Відповісти
+6
На кого ця локшина розрахована?
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31.07.2026 10:10 Відповісти
+4
Досі офіційно не визнана втрата Соледару.
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31.07.2026 10:12 Відповісти

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