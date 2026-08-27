Рашисти просунулися у Часовому Яру, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування у Бахмутському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Часовому Яру (Бахмутський р-н Донецької обл.)", - йдеться вповідомленні.
Оновлена мапа
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