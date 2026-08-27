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Новини Оновлені карти DeepState
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Рашисти просунулися у Часовому Яру, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Часовому Яру (Бахмутський р-н Донецької обл.)", - йдеться вповідомленні.

Також дивіться: Війська РФ просунулися біля Дорожнього та Софіївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Оновлена мапа

Ворог просунувся у Часовому Яру

Читайте: Часів Яр залишається під контролем України, однак доступ до міста відсутній, - МВА

Автор: 

Донецька область (11726) бойові дії (6364) Часів Яр (441) Бахмутський район (874) DeepState (590)
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