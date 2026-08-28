Враг продвинулся в районе Никифоровки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Российские оккупанты продвинулись в районе Никифоровки.
Что предшествовало?
- Ранее в DeepState сообщали, что российские оккупанты готовят почву для развития наступательных действий на Славянск и Краматорск.
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