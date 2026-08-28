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Враг продвинулся в районе Никифоровки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Российские оккупанты продвинулись в районе Никифоровки.

Россияне продвинулись в районе Никифоровки в Донецкой области

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Что предшествовало?

  • Ранее в DeepState сообщали, что российские оккупанты готовят почву для развития наступательных действий на Славянск и Краматорск.

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Автор: 

Донецкая область (13093) боевые действия (6608) Бахмутский район (868) Никифоровка (11) DeepState (589)
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