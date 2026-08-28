Ворог просунувся біля Никифорівки на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські війська мають просування у Бахмутському районі Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, російські окупанти просунулися біля Никифорівки.
Що передувало?
- Раніше у DeepState повідомляли, що російські окупанти готують підґрунтя для розвитку наступальних дій на Слов'янськ і Краматорськ.
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