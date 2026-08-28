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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся біля Никифорівки на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські війська мають просування у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, російські окупанти просунулися біля Никифорівки.

Росіяни просунулися біля Никифорівкі на Донеччині

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Що передувало?

  • Раніше у DeepState повідомляли, що російські окупанти готують підґрунтя для розвитку наступальних дій на Слов'янськ і Краматорськ.

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Автор: 

Донецька область (11731) бойові дії (6367) Бахмутський район (875) Никифорівка (10) DeepState (591)
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