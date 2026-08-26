На околицях Костянтинівки точаться бої. РФ здійснює активне просочування в місто, - DeepState

Ситуація навколо Костянтинівки загострюється. Російські окупанти вже просочуються в місто та намагаються розширити зону контролю.

Про це пишуть аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Костянтинівка

Найбільш активні дії розгортаються навколо Костянтинівки, яку росіяни намагають окупувати.

"Вже не можна сказати просто, що вони її штурмують і ведуть бої на околицях, адже здійснюється активне просочення в місто і наші військові змушені проводити постійні зачистки противника, який ховається в будинках, підвалах, руїнах тощо. Після зайняття Іллінівки, яку кацапи використовують для просочування в місто, ворог почав розширювати зону контролю, просуваючись західніше, щоб збільшити мішок навколо Костянтинівки", - зазначили аналітики.

У DeepState наголосили, що в найбільшій небезпеці зараз перебуває Часів Яр, який противник огортає своїм навколишнім контролем.

"В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупуванню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко", - додали там.

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Слов'янськ

"Наразі є два важливі населені пункти, які перебувають в увазі ворога для просування в напрямку міста — Райогородок і Миколаївка. Якщо перший впевнено тримається, то в другому є неприємні дзвіночки у вигляді просочування противника. А це ознаки прощупування слабких місць з боку противника, якими він обов'язково скористається.

Українським пілотам вдається успішно знаходити ворога та знищувати його, однак є проблеми з відслідковуванням, адже є неодноразові фіксації проникнення. Наразі питання викликає населений пункт Крива Лука та її район, де присутня фіксація противника", - пояснили аналітики.

Важливим точками закріплення для ворога є населені пункти Оріхуватка та Рай-Олександрівка.

"До першого противнику варто ще добратися, а от в другий є просочування з успішним знищенням противника. Рай-Олександрівку вдається тримати під контролем і не давати ворогу закріплятися, але робити це стає дедалі важче з відсутністю достатньої кількості людей. І це стосується всього району утримання для бригад, які там стоять", - зазначили там.

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У DeepState сподіваються, що зміна керівництва 11 корпусу покращить обстановку в зоні відповідальності.

"Противник готує підгрунтя для розвитку наступальних дій на Слов'янськ і Краматорськ, про це ми писали раніше. Зокрема, йде знищення міст та агломерації постійними обстрілами. Наразі необхідно втримати ситуацію під контролем, щоб не дати побудувати кацапам можливості, які стануть в майбутньому фундаментом просувань до останніх великих міст Донеччини. Тому на новому командуванні корпусу лежить велика відповідальність не допускати помилок попереднього керівництва", - пояснили вони.

Контроль над ситуацією на відтинку від Малинівки до Майського, де противник може використати місцевість для просочування в напрямку Краматорська, також залишається важливим.

"Раніше через недостовірні доповіді загроза була доволі високою, але зі зміною керівництва це потроху стало виправлятися. Сподіваємося, так буде й надалі.



Битва за Костянтинівку поки триває...", - підсумували у DeepState.

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