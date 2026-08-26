На околицях Костянтинівки точаться бої. РФ здійснює активне просочування в місто, - DeepState
Ситуація навколо Костянтинівки загострюється. Російські окупанти вже просочуються в місто та намагаються розширити зону контролю.
Про це пишуть аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Костянтинівка
Найбільш активні дії розгортаються навколо Костянтинівки, яку росіяни намагають окупувати.
"Вже не можна сказати просто, що вони її штурмують і ведуть бої на околицях, адже здійснюється активне просочення в місто і наші військові змушені проводити постійні зачистки противника, який ховається в будинках, підвалах, руїнах тощо. Після зайняття Іллінівки, яку кацапи використовують для просочування в місто, ворог почав розширювати зону контролю, просуваючись західніше, щоб збільшити мішок навколо Костянтинівки", - зазначили аналітики.
У DeepState наголосили, що в найбільшій небезпеці зараз перебуває Часів Яр, який противник огортає своїм навколишнім контролем.
"В самому місті вдається утримувати позиції, але якщо впадуть фланги, зокрема, на ділянці вище, то угрупуванню в населеному пункті Часів Яр прийдеться не солодко", - додали там.
Слов'янськ
"Наразі є два важливі населені пункти, які перебувають в увазі ворога для просування в напрямку міста — Райогородок і Миколаївка. Якщо перший впевнено тримається, то в другому є неприємні дзвіночки у вигляді просочування противника. А це ознаки прощупування слабких місць з боку противника, якими він обов'язково скористається.
Українським пілотам вдається успішно знаходити ворога та знищувати його, однак є проблеми з відслідковуванням, адже є неодноразові фіксації проникнення. Наразі питання викликає населений пункт Крива Лука та її район, де присутня фіксація противника", - пояснили аналітики.
Важливим точками закріплення для ворога є населені пункти Оріхуватка та Рай-Олександрівка.
"До першого противнику варто ще добратися, а от в другий є просочування з успішним знищенням противника. Рай-Олександрівку вдається тримати під контролем і не давати ворогу закріплятися, але робити це стає дедалі важче з відсутністю достатньої кількості людей. І це стосується всього району утримання для бригад, які там стоять", - зазначили там.
У DeepState сподіваються, що зміна керівництва 11 корпусу покращить обстановку в зоні відповідальності.
"Противник готує підгрунтя для розвитку наступальних дій на Слов'янськ і Краматорськ, про це ми писали раніше. Зокрема, йде знищення міст та агломерації постійними обстрілами. Наразі необхідно втримати ситуацію під контролем, щоб не дати побудувати кацапам можливості, які стануть в майбутньому фундаментом просувань до останніх великих міст Донеччини. Тому на новому командуванні корпусу лежить велика відповідальність не допускати помилок попереднього керівництва", - пояснили вони.
Контроль над ситуацією на відтинку від Малинівки до Майського, де противник може використати місцевість для просочування в напрямку Краматорська, також залишається важливим.
"Раніше через недостовірні доповіді загроза була доволі високою, але зі зміною керівництва це потроху стало виправлятися. Сподіваємося, так буде й надалі.
Битва за Костянтинівку поки триває...", - підсумували у DeepState.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль