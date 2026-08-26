На окраинах Константиновки идут бои. РФ осуществляет активное проникновение в город, - DeepState

Ситуация вокруг Константиновки обостряется. Российские оккупанты уже проникают в город и пытаются расширить зону контроля.

Об этом пишут аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

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Константиновка

Наиболее активные действия разворачиваются вокруг Константиновки, которую россияне пытаются оккупировать.

"Уже нельзя просто сказать, что они штурмуют город и ведут бои на окраинах, ведь происходит активное проникновение в город, и наши военные вынуждены проводить постоянные зачистки противника, который прячется в домах, подвалах, руинах и т. д. После захвата Ильиновки, которую кацапы используют для проникновения в город, враг начал расширять зону контроля, продвигаясь на запад, чтобы увеличить котел вокруг Константиновки", - отметили аналитики.

В DeepState подчеркнули, что в наибольшей опасности сейчас находится Часов Яр, который противник окружает своим контролем.

"В самом городе удается удерживать позиции, но если падут фланги, в частности, на участке выше, то группировке в населенном пункте Часов Яр придется несладко", - добавили там.

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Славянск

"Сейчас есть два важных населенных пункта, которые находятся в поле зрения противника для продвижения в направлении города - Райогородок и Николаевка. Если первый уверенно держится, то во втором наблюдаются тревожные признаки в виде проникновения противника. А это признаки прощупывания слабых мест со стороны противника, которыми он обязательно воспользуется.

Украинским пилотам удается успешно обнаруживать врага и уничтожать его, однако есть проблемы с отслеживанием, ведь неоднократно фиксировались случаи проникновения. Сейчас вопросы вызывает населенный пункт Кривая Лука и ее район, где фиксируется присутствие противника", - пояснили аналитики.

Важными точками закрепления для врага являются населенные пункты Орехуватка и Рай-Александровка.

"До первого противнику ещё предстоит добраться, а вот во втором наблюдаются прорывы с успешным уничтожением противника. Рай-Александровку удаётся удерживать под контролем и не давать врагу закрепиться, но делать это становится всё труднее из-за нехватки личного состава. И это касается всего района обороны для бригад, которые там находятся", - отметили там.

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В DeepState надеются, что смена руководства 11-го корпуса улучшит обстановку в зоне ответственности.

"Противник готовит почву для развития наступательных действий на Славянск и Краматорск, об этом мы писали ранее. В частности, идет уничтожение городов и агломераций постоянными обстрелами. Сейчас необходимо удержать ситуацию под контролем, чтобы не дать кацапам создать возможности, которые в будущем станут фундаментом для продвижения к последним крупным городам Донецкой области. Поэтому на новом командовании корпуса лежит большая ответственность не допускать ошибок предыдущего руководства", - пояснили они.

Контроль над ситуацией на участке от Малиновки до Майского, где противник может использовать местность для проникновения в направлении Краматорска, также остается важным.

"Раньше из-за недостоверных докладов угроза была довольно высокой, но со сменой руководства ситуация постепенно начала исправляться. Надеемся, так будет и в дальнейшем.



Битва за Константиновку пока продолжается...", - подытожили в DeepState.

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