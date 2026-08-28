Повышенную активность россиян фиксируют на Лиманском направлении, - ГПСУ

Российские войска усилили штурмовые действия на Лиманском направлении, однако украинские защитники отражают атаки и берут оккупантов в плен.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Демченко в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В последнее время фиксируем некоторое усиление активности противника на Лиманском направлении, поскольку попытки штурмовых действий со стороны противника на этом участке обороны бригады "Помста" несколько участились", — рассказал он.

По словам Демченко, украинские воины отражают эти атаки и несколько дней подряд берут в плен российских захватчиков, которые пытались выбить воинов Сил обороны с позиций.

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"Также сохраняется активность противника в пределах Сумской области. На различных направлениях. Иногда с попытками штурмовых действий, иногда с попытками прощупать нашу оборону. Задача противника — пытаться расширить зону контроля.

Но в зонах обороны подразделений ГПСУ противник не может этого сделать, несет потери от действий наших защитников", — добавил спикер.

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