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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
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Посилену активність росіян фіксують на Лиманському напрямку, - ДПСУ

Лиманський напрямок: активність рашистів зросла

Російські війська посилили штурмову активність на Лиманському напрямку, однак українські захисники відбивають атаки та беруть окупантів у полон.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За останній час фіксуємо певну збільшену активність противника на Лиманському напрямку, бо спроби штурмових дій з боку противника на цьому напрямку смуги оборони бригади "Помста", дещо збільшилися", - розповів він.

За словами Демченка, українські воїни відбивають ці атаки та кілька днів поспіль беруть у полон російських загарбників, які намагалися вибити воїнів Сил оборони із позицій.

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"Також зберігається активність противника в межах Сумської області. На різних напрямках. Інколи зі спробами штурмових дій, ніколи зі спробами промацувати нашу оборону. Задача противника - намагатися розширити зону контролю. 

Але в смугах оборони підрозділів ДПСУ противник не може цього зробити, несе втрати від дій наших захисників", - додав речник.

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Автор: 

бойові дії (6364) Демченко Андрій (432)
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