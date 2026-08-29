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Новини Ситуація на фронті
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РФ отримала дедлайн вийти на кордони Донеччини та Луганщини до 31 грудня, - Паліса

РФ просить перенести дедлайн наступу на Донбасі до 31 березня
Фото: Суспільне Донбас

Російське військове командування отримало від політичного керівництва РФ завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ФАКТИ.ICTV, про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив під час спілкування з представниками медіа.

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Він зазначив, що самі російські військові вважають встановлений дедлайн нереалістичним і просять перенести його до 31 березня.

"Головною метою противника на сході залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Керівництво в Кремлі вимагає від своїх військових досягти їх до 31 грудня. Російське командування вважає такі терміни нереалістичними та просить продовжити дедлайн до 31 березня. На мою думку, навіть цей строк виглядає занадто оптимістичним для ворога", — зазначив Паліса.

РФ готувала варіанти операції у напрямку Києва та Чернігова

Паліса також повідомив, що Україна отримувала від розвідувальних служб інформацію про підготовку Росією можливих операцій у напрямку Києва та Чернігова.

За його словами, ці дані були підтверджені кількома джерелами. Військове керівництво РФ отримало від політичного керівництва завдання опрацювати кілька варіантів проведення такої операції.

Водночас наразі Україна не фіксує на північних напрямках формування російських наступальних угруповань.

"Попри ці плани, наразі на північних напрямках ми не фіксуємо формування наступальних угруповань", — сказав Паліса.

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Автор: 

армія рф (22215) Донбас (19654) бойові дії (6367) Паліса Павло (70)
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Топ коментарі
+5
Мабуть цього Палісу про це повідомив Головний Розвідник - американський громадянин Умєров?!
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29.08.2026 11:08 Відповісти
+4
а можна висери гниди паліси в 1 статті подавати?

і взагалі бажано в рулонах і без тексту
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29.08.2026 11:08 Відповісти
+3
"Росіяни планують створити буферну зону на Вінничині з боку Придністров'я - Паліса
https://www.pravda.com.ua/authors/62fcfe313af47/ - 8 квітня, 08:55"🤣
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29.08.2026 11:10 Відповісти

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