РФ отримала дедлайн вийти на кордони Донеччини та Луганщини до 31 грудня, - Паліса

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Російське військове командування отримало від політичного керівництва РФ завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ФАКТИ.ICTV, про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив під час спілкування з представниками медіа.

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Він зазначив, що самі російські військові вважають встановлений дедлайн нереалістичним і просять перенести його до 31 березня.

"Головною метою противника на сході залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Керівництво в Кремлі вимагає від своїх військових досягти їх до 31 грудня. Російське командування вважає такі терміни нереалістичними та просить продовжити дедлайн до 31 березня. На мою думку, навіть цей строк виглядає занадто оптимістичним для ворога", — зазначив Паліса.

РФ готувала варіанти операції у напрямку Києва та Чернігова

Паліса також повідомив, що Україна отримувала від розвідувальних служб інформацію про підготовку Росією можливих операцій у напрямку Києва та Чернігова.

За його словами, ці дані були підтверджені кількома джерелами. Військове керівництво РФ отримало від політичного керівництва завдання опрацювати кілька варіантів проведення такої операції.

Водночас наразі Україна не фіксує на північних напрямках формування російських наступальних угруповань.

"Попри ці плани, наразі на північних напрямках ми не фіксуємо формування наступальних угруповань", — сказав Паліса.

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