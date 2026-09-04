Буданов радив Зеленському не поступатися Донбасом заради миру з Росією, - NYT
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час перемовин з росіянами радив президенту Володимиру Зеленському не погоджуватися на передачу Донбасу Росії заради припинення війни.
Про це розповів Буданов в інтерв’ю The New York Times., передає Цензор.НЕТ.
Роль Буданова в переговорах
Буданов очолив українську групу на переговорах з РФ і США минулої зими, коли переговорний трек був у розпалі, доки зрештою не загальмував. За даними видання, однією з головних причин, через яку Буданов у січні погодився очолити Офіс президента, була саме можливість очолити переговорний процес.
За словами Буданова, на той момент спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф разом із російськими та українськими переговорниками звели 20-пунктний мирний план до двох ключових невирішених питань — управління окупованою Запорізькою атомною електростанцією та контроль над утримуваною Україною територією Донбасу. Перший раунд тристоронніх перемовин відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня, другий — 4-5 лютого.
Варіанти управління Донбасом
- Під час переговорів в Абу-Дабі серед можливих варіантів післявоєнного управління територіями Донбасу до лютого розглядали передачу їх приватним військовим підрядникам, доручення управління "Раді миру" Трампа або створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій.
Водночас, за даними NYT, Буданов радив Зеленському не погоджуватися на компроміс, який дозволив би Росії претендувати на контроль над цією територією — видання пояснює цю позицію тим, що "відмова від території дала б Москві приз, який її військові виявилися нездатними здобути самостійно".
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