Росія розраховує "зламати" Україну масштабними ударами взимку та змусити до поступок, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія розраховує завдати Україні достатньої шкоди взимку, аби змусити Київ на подальші територіальні поступки.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Розрахунок Кремля на зиму

"Росія справді думає, що ця зима може допомогти їм нас зламати", — сказав президент, додавши, що Москва сподівається, що масштабний зимовий наступ та удари по інфраструктурі дадуть "сильний удар", після якого Україна стане "поступливішою".

Зеленський наголосив, що Україна вже зробила всі можливі компроміси, і будь-який дипломатичний процес також потребуватиме гарантій безпеки та пакета економічної підтримки.

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Що далі

Зеленський розповів, що Україна планує використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу, і назвав можливим майданчиком Генасамблею ООН у Нью-Йорку пізніше цього місяця. Він не виключив ще одного раунду тристоронніх перемовин США - Україна - Росія, хоча остаточного рішення поки немає.

"У нас є вересень, жовтень, щоб знайти будь-який спосіб говорити. Без діалогу... в нас не буде результату", — сказав президент.

"Зимовий пакет" для України

Зеленський повідомив, що США також підтримують окремий "зимовий пакет" для України, який включатиме допомогу з протиповітряною обороною та енергетикою.

"Йдеться не тільки про ракети. Йдеться також про скраплений природний газ... і про кроки деескалації", — сказав президент.

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Росія теж має ризики

Глава держави зазначив, що Росія стикається з власними ризиками напередодні зими, і Україна може завдавати їй економічної шкоди у відповідь.

"Коли вони атакували нашу електроенергетику, ми заблокували їхню можливість продавати нафту й газ", — сказав Зеленський, попередивши також, що перебої в аграрному експорті можуть підняти світові ціни на продовольство та спричинити продовольчу небезпеку.

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Позиція щодо санкцій

Зеленський зазначив, що Україна має залишатися військово сильною протягом усього дипломатичного процесу, і заявив, що зараз перебуває у кращій позиції на полі бою, ніж раніше, попри дефіцит ППО та продовження російських атак дронами й ракетами.

Він також закликав до додаткових санкцій США проти Росії, назвавши їх ключовим важелем тиску на будь-яких перемовинах.

"Путіну потрібні гроші. Путін хоче грошей, щоб продовжувати війну", — резюмував Зеленський.

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