Зеленський провів нараду з переговорною групою після візиту Віткоффа та Кушнера: Готуємо наступні зустрічі
Президент Володимир Зеленський обговорив із переговорною групою результати зустрічей із представниками Трампа та партнерами з Франції, Британії й Німеччини.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Нарада з переговорною групою за підсумками наших зустрічей в Києві з представниками Президента Америки. Провели три раунди перемовин. Разом із нами були також представники Е3 – Франції, Британії та Німеччини. Окремо ще вчора проговорив зі Стівом і Джаредом тет-а-тет за підсумками дня", - зазначив він.
За словами Зеленського найголовніше - продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була.
"Предметно обговорили наші потреби в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет. Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди. Дякую!" - додав він.
Візит Віткоффа та Кушнера в Москву
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
американці дивляться на них і думають - господи, з якими покидьками доводиться спілкуватись
ці е-бали керують країною (мінус Кислиця)