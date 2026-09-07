УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17860 відвідувачів онлайн
Новини Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
1 164 18

Зеленський провів нараду з переговорною групою після візиту Віткоффа та Кушнера: Готуємо наступні зустрічі

Президент Володимир Зеленський обговорив із переговорною групою результати зустрічей із представниками Трампа та партнерами з Франції, Британії й Німеччини.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Нарада з переговорною групою за підсумками наших зустрічей в Києві з представниками Президента Америки. Провели три раунди перемовин. Разом із нами були також представники Е3 – Франції, Британії та Німеччини. Окремо ще вчора проговорив зі Стівом і Джаредом тет-а-тет за підсумками дня", - зазначив він.

За словами Зеленського найголовніше - продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була.

"Предметно обговорили наші потреби в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет. Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди. Дякую!" - додав він.

Зеленський зібрав нараду після зустрічі з Кушнером та Віткоффом
Зеленський зібрав нараду після зустрічі з Кушнером та Віткоффом
Зеленський зібрав нараду після зустрічі з Кушнером та Віткоффом
Зеленський зібрав нараду після зустрічі з Кушнером та Віткоффом
Зеленський зібрав нараду після зустрічі з Кушнером та Віткоффом
Зеленський зібрав нараду після зустрічі з Кушнером та Віткоффом

Також читайте: Трамп сьогодні подзвонить Путіну, потім - Зеленському, - ЗМІ

Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте: Україна розраховує на збільшення поставок антибалістичних ракет для Patriot, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26897) Кушнер Джаред (129) Віткофф Стів (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
хламідія приперлось у футболці "київський режим" .. і ще ржуть що воно, що Оманська Гнида

американці дивляться на них і думають - господи, з якими покидьками доводиться спілкуватись
показати весь коментар
07.09.2026 14:03 Відповісти
+7
жах і сюр

ці е-бали керують країною (мінус Кислиця)
показати весь коментар
07.09.2026 14:00 Відповісти
+7
Якби переговори проводив політик Порошенко, його міністр закордонних справ, чи спікер, якого прокацапські терористи вбили, чи прем'єр Яценюк, то я був би впевнений, що проводилася робота на користь України,та так...
показати весь коментар
07.09.2026 14:01 Відповісти

Завантаження...

 
 