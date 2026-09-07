Зеленский провел совещание с переговорной группой после визита Уиткоффа и Кушнера: Готовим следующие встречи
Президент Владимир Зеленский обсудил с переговорной группой итоги встреч с представителями Трампа и партнерами из Франции, Великобритании и Германии.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Совещание с переговорной группой по итогам наших встреч в Киеве с представителями президента США. Провели три раунда переговоров. Вместе с нами также присутствовали представители Е3 - Франции, Великобритании и Германии. Отдельно еще вчера поговорил со Стивом и Джаредом тет-а-тет по итогам дня", - отметил он.
По словам Зеленского, самое главное - продолжать активно и совместно работать вместе, чтобы дипломатия не замирала.
"Подробно обсудили наши потребности в ПВО, соответствующее технологическое сотрудничество и необходимый зимний пакет. Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги. Готовим следующие встречи и коммуникацию. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда. Спасибо!" - добавил он.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
Визит представителей Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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американці дивляться на них і думають - господи, з якими покидьками доводиться спілкуватись
ці е-бали керують країною (мінус Кислиця)