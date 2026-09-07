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Новости Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Зеленский провел совещание с переговорной группой после визита Уиткоффа и Кушнера: Готовим следующие встречи

Президент Владимир Зеленский обсудил с переговорной группой итоги встреч с представителями Трампа и партнерами из Франции, Великобритании и Германии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Совещание с переговорной группой по итогам наших встреч в Киеве с представителями президента США. Провели три раунда переговоров. Вместе с нами также присутствовали представители Е3 - Франции, Великобритании и Германии. Отдельно еще вчера поговорил со Стивом и Джаредом тет-а-тет по итогам дня", - отметил он.

По словам Зеленского, самое главное - продолжать активно и совместно работать вместе, чтобы дипломатия не замирала.

"Подробно обсудили наши потребности в ПВО, соответствующее технологическое сотрудничество и необходимый зимний пакет. Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги. Готовим следующие встречи и коммуникацию. Украинские предложения конструктивны, и так будет всегда. Спасибо!" - добавил он.

Зеленский созвал совещание после встречи с Кушнером и Виткоффом
Зеленский созвал совещание после встречи с Кушнером и Виткоффом
Зеленский созвал совещание после встречи с Кушнером и Виткоффом
Зеленский созвал совещание после встречи с Кушнером и Виткоффом
Зеленский созвал совещание после встречи с Кушнером и Виткоффом
Зеленский созвал совещание после встречи с Кушнером и Виткоффом

Читайте также: Трамп сегодня позвонит Путину, затем - Зеленскому, - СМИ

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

Визит представителей Трампа в Украину

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Читайте: Украина рассчитывает на увеличение поставок антибаллистических ракет для Patriot, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25744) Кушнер Джаред (113) Стив Уиткофф (367)
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Топ комментарии
+11
хламідія приперлось у футболці "київський режим" .. і ще ржуть що воно, що Оманська Гнида

американці дивляться на них і думають - господи, з якими покидьками доводиться спілкуватись
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07.09.2026 14:03 Ответить
+7
жах і сюр

ці е-бали керують країною (мінус Кислиця)
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07.09.2026 14:00 Ответить
+6
Якби переговори проводив політик Порошенко, його міністр закордонних справ, чи спікер, якого прокацапські терористи вбили, чи прем'єр Яценюк, то я був би впевнений, що проводилася робота на користь України,та так...
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07.09.2026 14:01 Ответить

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