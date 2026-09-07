Трамп сегодня позвонит Путину, затем - Зеленскому, - СМИ

Ожидается, что сегодня, 7 сентября, президент США Дональд Трамп сначала проведет телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, а затем позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил неназванный американский чиновник изданию Kyiv Independent.

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Состоятся телефонные разговоры

По данным издания, Трамп проведет переговоры с Путиным после того, как его представители проинформируют его о последнем раунде мирных переговоров в Киеве и Москве.

По словам чиновника, Трамп проконсультируется со своими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прежде чем позвонить Путину, а затем поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Звонки, вероятно, состоятся 7 сентября.

Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

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Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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