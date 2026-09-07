Трамп сегодня позвонит Путину, затем - Зеленскому, - СМИ
Ожидается, что сегодня, 7 сентября, президент США Дональд Трамп сначала проведет телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, а затем позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил неназванный американский чиновник изданию Kyiv Independent.
Состоятся телефонные разговоры
По данным издания, Трамп проведет переговоры с Путиным после того, как его представители проинформируют его о последнем раунде мирных переговоров в Киеве и Москве.
По словам чиновника, Трамп проконсультируется со своими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прежде чем позвонить Путину, а затем поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Звонки, вероятно, состоятся 7 сентября.
Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
Визит посланников Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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Позвони мне, ради бога!
Хватит время уж тянуть -
Твой хочу услышать голос.
Звезды тают над Москвой,
Врать устал Песков давно уж...
Как хочу услышать голос,
Как хочу услышать голос,
Долгожданный голос твой!
Если я в твоей судьбе
Ничего уже не значу,
То напомню про Акноридж*,
Если хочешь, то заплачу!
Позвони мне, милый Трамп!
Позвони мне, как когда-то!
Я от санкций ведь устал,
Снова жить хочу богато.
Умоляю, набери!
Я ведь ждать не перестану.
Лишь тогда счастливым стану,
Лишь тогда счастливым стану,
Когда ты мне позвонишь.