В спецпоезде до Киева для Уиткоффа и Кушнера приготовили ужин из крымскотатарских блюд. ФОТОрепортаж

Для представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые 6 сентября прибыли в Киев на спецпоезде, приготовили особое меню из блюд крымскотатарской кухни.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram-канале, пишет Цензор.НЕТ.

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Что подали американским гостям в спецпоезде

В "Укрзалізниці" выразили надежду, что эта трапеза поможет гостям поближе познакомиться с украинской землей.

В приветственной открытке отметили, что блюда были вдохновлены кулинарными традициями свободного украинского Крыма.

"Для нас большая честь подать вам блюда, вдохновленные богатыми кулинарными традициями свободного украинского Крыма, которые отражают уникальное наследие Крымского полуострова", - говорится в тексте открытки.

В ужин вошли:

крымскотатарский хлеб "отмек";

овощная нарезка;

мясная нарезка и холодные закуски;

ассорти мезе;

крымский летний салат;

бахчисарайский шашлык;

хошаф – компот из сухофруктов.

Оформление меню и приветственной открытки дополнено иллюстрациями Ханского дворца (Хансарая) в Бахчисарае.

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Визит представителей Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров – Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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