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Новини Візит Віткоффа до РФ Візит Віткоффа та Кушнера в Україну
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Трамп сьогодні подзвонить Путіну, потім - Зеленському, - ЗМІ

трамп проведе телефонні розмови

Очікується, що сьогодні, 7 вересня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову спершу з диктатором РФ Володимиром Путіним, а тоді зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив неназваний американський чиновник виданню Kyiv Independent.

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Будуть телефонні розмови

За даними видання, Трамп проведе переговори з Путіним після того, як його представники проінформують про останній раунд мирних переговорів у Києві та Москві.

За словами чиновника, Трамп проконсультується зі своїми посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, перш ніж зателефонувати Путіну, а потім поговорити з президентом Володимиром Зеленським. Дзвінки, ймовірно, відбудуться 7 вересня.

Раніше президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит до Києва.

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Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
  • У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
  • Переговори тривали понад три години.

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Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26897) путін володимир (13603) Трамп Дональд (8198)
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Топ коментарі
+11
Спочатку от шефа-хуйла отримає інструктаж, потім подзвонить Зеленському.
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07.09.2026 08:23 Відповісти
+9
Якось похер.
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07.09.2026 08:22 Відповісти
+7
Позвони мне, милый Трамп!
Позвони мне, ради бога!
Хватит время уж тянуть -
Твой хочу услышать голос.
Звезды тают над Москвой,
Врать устал Песков давно уж...
Как хочу услышать голос,
Как хочу услышать голос,
Долгожданный голос твой!
Если я в твоей судьбе
Ничего уже не значу,
То напомню про Акноридж*,
Если хочешь, то заплачу!
Позвони мне, милый Трамп!
Позвони мне, как когда-то!
Я от санкций ведь устал,
Снова жить хочу богато.
Умоляю, набери!
Я ведь ждать не перестану.
Лишь тогда счастливым стану,
Лишь тогда счастливым стану,
Когда ты мне позвонишь.
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07.09.2026 08:50 Відповісти

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