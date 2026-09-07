Трамп сьогодні подзвонить Путіну, потім - Зеленському, - ЗМІ

Очікується, що сьогодні, 7 вересня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову спершу з диктатором РФ Володимиром Путіним, а тоді зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив неназваний американський чиновник виданню Kyiv Independent.

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Будуть телефонні розмови

За даними видання, Трамп проведе переговори з Путіним після того, як його представники проінформують про останній раунд мирних переговорів у Києві та Москві.

За словами чиновника, Трамп проконсультується зі своїми посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, перш ніж зателефонувати Путіну, а потім поговорити з президентом Володимиром Зеленським. Дзвінки, ймовірно, відбудуться 7 вересня.

Раніше президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит до Києва.

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Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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