Трамп сьогодні подзвонить Путіну, потім - Зеленському, - ЗМІ
Очікується, що сьогодні, 7 вересня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову спершу з диктатором РФ Володимиром Путіним, а тоді зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив неназваний американський чиновник виданню Kyiv Independent.
Будуть телефонні розмови
За даними видання, Трамп проведе переговори з Путіним після того, як його представники проінформують про останній раунд мирних переговорів у Києві та Москві.
За словами чиновника, Трамп проконсультується зі своїми посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, перш ніж зателефонувати Путіну, а потім поговорити з президентом Володимиром Зеленським. Дзвінки, ймовірно, відбудуться 7 вересня.
Раніше президент Володимир Зеленський подякував спецпредставникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит до Києва.
Візит Віткоффа та Кушнера в Москву
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Позвони мне, ради бога!
Хватит время уж тянуть -
Твой хочу услышать голос.
Звезды тают над Москвой,
Врать устал Песков давно уж...
Как хочу услышать голос,
Как хочу услышать голос,
Долгожданный голос твой!
Если я в твоей судьбе
Ничего уже не значу,
То напомню про Акноридж*,
Если хочешь, то заплачу!
Позвони мне, милый Трамп!
Позвони мне, как когда-то!
Я от санкций ведь устал,
Снова жить хочу богато.
Умоляю, набери!
Я ведь ждать не перестану.
Лишь тогда счастливым стану,
Лишь тогда счастливым стану,
Когда ты мне позвонишь.