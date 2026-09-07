Россия рассчитывает "сломить" Украину масштабными ударами зимой и заставить пойти на уступки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия рассчитывает нанести Украине зимой достаточный ущерб, чтобы заставить Киев пойти на дальнейшие территориальные уступки.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

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Расчет Кремля на зиму

"Россия действительно думает, что эта зима может помочь им сломить нас", - сказал президент, добавив, что Москва надеется, что масштабное зимнее наступление и удары по инфраструктуре нанесут "сильный удар", после которого Украина станет "более уступчивой".

Зеленский подчеркнул, что Украина уже пошла на все возможные компромиссы, и любой дипломатический процесс также потребует гарантий безопасности и пакета экономической поддержки.

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Что дальше

Зеленский рассказал, что Украина планирует использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса, и назвал возможной площадкой Генассамблею ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца. Он не исключил еще одного раунда трехсторонних переговоров США - Украина - Россия, хотя окончательного решения пока нет.

"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ для переговоров. Без диалога... у нас не будет результата", - сказал президент.

"Зимний пакет" для Украины

Зеленский сообщил, что США также поддерживают отдельный "зимний пакет" для Украины, который будет включать помощь в области противовоздушной обороны и энергетики.

"Речь идет не только о ракетах. Речь идет также о сжиженном природном газе... и о шагах по деэскалации", - сказал президент.

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У России тоже есть риски

Глава государства отметил, что Россия сталкивается с собственными рисками в преддверии зимы, и Украина может наносить ей экономический ущерб в ответ.

"Когда они атаковали нашу электроэнергетику, мы заблокировали их возможность продавать нефть и газ", - сказал Зеленский, предупредив также, что перебои в аграрном экспорте могут поднять мировые цены на продовольствие и вызвать продовольственную угрозу.

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Позиция по поводу санкций

Зеленский отметил, что Украина должна оставаться сильной в военном плане на протяжении всего дипломатического процесса, и заявил, что сейчас находится в лучшем положении на поле боя, чем раньше, несмотря на дефицит ПВО и продолжающиеся российские атаки с использованием дронов и ракет.

Он также призвал к введению дополнительных санкций США против России, назвав их ключевым рычагом давления на любых переговорах.

"Путину нужны деньги. Путин хочет денег, чтобы продолжать войну", - резюмировал Зеленский.

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