75% ракет для Patriot и 90% боеприпасов ПВО: НАТО подтвердило продление PURL после заявлений Трампа

Американское вооружение, которое Украина получает по инициативе PURL за счет средств союзников и партнеров НАТО, продолжает поступать. В Альянсе подтвердили, что поставки продолжаются, в частности, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о временной приостановке экспорта боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Альянса.

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"PURL обеспечивает Украину критически важным американским вооружением, которое финансируют союзники и партнеры НАТО. Оборудование, предоставляемое в рамках PURL, продолжает поступать в Украину", - отметил представитель Альянса.

В НАТО добавили, что с момента запуска инициативы в июле 2025 года PURL обеспечила около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов, используемых другими системами противовоздушной обороны.

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3 сентября президент США Дональд Трамп в посте в Truth Social дал понять, что США в настоящее время не экспортируют боеприпасы.

"Мы накапливаем запасы и готовимся к любым возможным обстоятельствам. Мы оставляем их для себя, для США, вместо того чтобы продавать другим, но продажи союзникам вскоре возобновятся", — подчеркнул Трамп.

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На вопрос "Радио Свобода" о том, как интерпретировать это заявление, в НАТО ответили, что не комментируют заявления официальных представителей стран-союзниц. В представительстве США при Альянсе не ответили на запрос.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин отказался раскрывать подробности о поставках оружия в Украину.

"Мы не раскрываем количество, сроки и пути поставки ракет в Украину по понятным причинам. Говорим, что их недостаточно, и каждый может это сам или сама увидеть, когда наносятся соответствующие удары. С этой точки зрения - без изменений. А что именно имеет в виду президент Америки - лучше спрашивать в Америке", - заявил "Радио Свобода" Литвин.

Что этому предшествовало?

30 апреля Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной из причин, по которым продолжается российско-украинская война.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США остановили финансирование Украины.

Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Напомним, с 2022 года США потратили в общей сложности $187 млрд на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, пополнение собственных запасов оружия, разведывательную деятельность и помощь союзникам в Европе.

Оружие для Украины от США при Байдене