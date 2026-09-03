Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов есть практически неограниченные запасы боеприпасов среднего и высокого класса, и обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в оказании бесплатной помощи Украине и НАТО.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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О производстве и запасах боеприпасов

По словам Трампа, США в настоящее время производят боеприпасы в объемах, "которых еще никогда не видели", и накапливают запасы на случай любого возможного сценария.

Трамп отметил, что пока эти боеприпасы оставляют для собственных нужд страны, а не продают другим государствам, однако вскоре поставки союзникам возобновятся.

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О помощи Украине при администрации Байдена

Президент США также напомнил, что предыдущая администрация Джо Байдена передала Украине значительно больше боеприпасов "совершенно бесплатно", чем США использовали во время операции в Иране.

"Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно - сумма, которую Европа заплатила бы, если бы её просто попросили, - но мы будем требовать эти деньги, пусть и с некоторым опозданием!" - добавил Трамп.

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Что этому предшествовало?

30 апреля Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной из причин, по которой российско-украинская война продолжается.

Вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" предоставила Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Напомним, с 2022 года США потратили в общей сложности $187 млрд на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, пополнение собственных запасов оружия, разведывательную деятельность и помощь союзникам в Европе.

Оружие для Украины от США при Байдене

Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и еще 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.

После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки имеющегося оружия для Украины.

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