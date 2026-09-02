Трамп: Украина и Россия должны положить конец этой "глупой войне", между ними "огромная вражда"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны прийти к мирному соглашению, поскольку он стремится наладить отношения с обеими странами.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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О мире

"Им следует прекратить эту глупую войну, а мы продолжаем, и я прекратил восемь войн, восемь. Некоторые из них считались гораздо более сложными для прекращения, чем эта, и я добился их прекращения, но между двумя президентами существует огромная вражда", — сказал президент США.

Он подчеркнул важность налаживания отношений с обеими странами.

"Я хочу сделать это, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы замечательно для бизнеса, в России прекрасные земли, очень ценные земли, много хорошего происходит…", — сказал Трамп.

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О встрече с Путиным

По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским диктатором Путиным, когда будет согласовано мирное соглашение по Украине.

"Уверен, что я мог бы сделать это немедленно, но хочу сделать это, когда эта война подойдет к концу, и думаю, что мы так и поступим", — сказал Трамп.

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