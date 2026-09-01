Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20: "Хотим ладить со всеми"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приглашение российского министра финансов Антона Силуанова на встречу "Большой двадцатки" (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина.

Об этом он заявил журналистам 31 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Объяснения Трампа

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", — заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста о причинах приглашения россиян на саммит.

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Об Иране и помощи Украине

Президент США также прокомментировал критику в отношении применения американского арсенала, отметив, что в случае с Ираном США использовали очень мало ресурсов по сравнению с тем, сколько, по его словам, предыдущая администрация Джо Байдена бесплатно передала Украине оружия — более 300 миллиардов долларов.

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Что этому предшествовало?

Ранее о встрече сообщили корреспонденты NBC News, CNBC и Fox Business. По их данным, 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией в кулуарах саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.

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