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Новости Трамп о россии Заявления Трампа Встреча G20
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Трамп объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20: "Хотим ладить со всеми"

трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приглашение российского министра финансов Антона Силуанова на встречу "Большой двадцатки" (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина.

 Об этом он заявил журналистам 31 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Объяснения Трампа

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", — заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста о причинах приглашения россиян на саммит.

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Об Иране и помощи Украине

Президент США также прокомментировал критику в отношении применения американского арсенала, отметив, что в случае с Ираном США использовали очень мало ресурсов по сравнению с тем, сколько, по его словам, предыдущая администрация Джо Байдена бесплатно передала Украине оружия — более 300 миллиардов долларов.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее о встрече сообщили корреспонденты NBC News, CNBC и Fox Business. По их данным, 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с российской делегацией в кулуарах саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Стороны обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.
  • Министр финансов Германии Ларс Клингбайль раскритиковал участие российского министра во встрече глав финансовых ведомств стран G20. Клингбайль заявил, что присутствие Силуанова является "достаточно тревожным" сигналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойкотировали совместное фото: европейские страны возмутились участием министра финансов РФ на саммите G20 в США, — NYT

Автор: 

G20 (304) россия (89362) Силуанов Антон (50) Трамп Дональд (8139)
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Топ комментарии
+20
Ми любимо ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма

А чому не запросили, наприклад, чергового аятоллу Ірану?)
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31.08.2026 23:55 Ответить
+15
Капец..діда до психарні треба..
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31.08.2026 23:57 Ответить
+13
А з Канадою чи Іраном теж хочеш ладнати, руда мавпа?
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31.08.2026 23:56 Ответить

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