Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20: "Хочемо ладнати з усіма"

Президент США Дональд Трамп прокоментував запрошення російського міністра фінансів Антона Сілуанова на зустріч "Великої двадцятки" (G20) в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

Про це він сказав журналістам 31 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пояснення Трампа

"Ми любимо ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", — заявив Трамп у відповідь на запитання журналіста про причини запрошення росіян на саміт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ прокоментували зустріч Сілуанова і Бессента на G20

Про Іран та допомогу Україні

Президент США також прокоментував критику щодо застосування американських арсеналів, зазначивши, що у випадку з Іраном США використали дуже мало ресурсів порівняно з тим, скільки, за його словами, попередня адміністрація Джо Байдена безкоштовно передала Україні зброї — понад 300 мільярдів доларів.

Читайте також: Трамп пообіцяв жорстку відповідь Ірану після удару по базах США в Йорданії

Що передувало?

Раніше про зустріч повідомили кореспонденти NBC News, CNBC та Fox Business. За їхніми даними, 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойкотували спільне фото: європейські країни обурилися участю міністра фінансів РФ на саміті G20 у США, - NYT