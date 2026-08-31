Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20: "Хочемо ладнати з усіма"
Президент США Дональд Трамп прокоментував запрошення російського міністра фінансів Антона Сілуанова на зустріч "Великої двадцятки" (G20) в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.
Про це він сказав журналістам 31 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пояснення Трампа
"Ми любимо ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", — заявив Трамп у відповідь на запитання журналіста про причини запрошення росіян на саміт.
Про Іран та допомогу Україні
Президент США також прокоментував критику щодо застосування американських арсеналів, зазначивши, що у випадку з Іраном США використали дуже мало ресурсів порівняно з тим, скільки, за його словами, попередня адміністрація Джо Байдена безкоштовно передала Україні зброї — понад 300 мільярдів доларів.
Що передувало?
- Раніше про зустріч повідомили кореспонденти NBC News, CNBC та Fox Business. За їхніми даними, 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.
- Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.
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А чому не запросили, наприклад, чергового аятоллу Ірану?)