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Новини Трамп про Росію Заяви Трампа Зустріч G20
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Трамп пояснив, чому Росію запросили на саміт G20: "Хочемо ладнати з усіма"

трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував запрошення російського міністра фінансів Антона Сілуанова на зустріч "Великої двадцятки" (G20) в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

 Про це він сказав журналістам 31 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пояснення Трампа

"Ми любимо ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", — заявив Трамп у відповідь на запитання журналіста про причини запрошення росіян на саміт.

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Про Іран та допомогу Україні

Президент США також прокоментував критику щодо застосування американських арсеналів, зазначивши, що у випадку з Іраном США використали дуже мало ресурсів порівняно з тим, скільки, за його словами, попередня адміністрація Джо Байдена безкоштовно передала Україні зброї — понад 300 мільярдів доларів.

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Що передувало?

  • Раніше про зустріч повідомили кореспонденти NBC News, CNBC та Fox Business. За їхніми даними, 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з російською делегацією на полях саміту G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Сторони обговорювали мирний план президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.
  • Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував участь російського міністра у зустрічі глав фінансових відомств країн G20. Клінгбайль заявив, що присутність Сілуанова є "досить тривожним" сигналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойкотували спільне фото: європейські країни обурилися участю міністра фінансів РФ на саміті G20 у США, - NYT

Автор: 

G20 (277) росія (47540) Сілуанов Антон (30) Трамп Дональд (8177)
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Топ коментарі
+17
Ми любимо ладнати з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма

А чому не запросили, наприклад, чергового аятоллу Ірану?)
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31.08.2026 23:55 Відповісти
+12
Капец..діда до психарні треба..
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31.08.2026 23:57 Відповісти
+11
А з Канадою чи Іраном теж хочеш ладнати, руда мавпа?
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31.08.2026 23:56 Відповісти

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