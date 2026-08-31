Бойкотували спільне фото: європейські країни обурилися участю міністра фінансів РФ на саміті G20 у США, - NYT
Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запросити міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустріч провідних світових фінансових посадовців країн G20 у Північній Кароліні викликало хвилю обурення з боку європейських країн.
Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Запрошення Сполученими Штатами
Зазначається, що участь російського міністра не була заздалегідь оголошена американською адміністрацією.
Демарш та бойкот Європи
Поява Сілуанова викликала невдоволення європейських учасників зустрічі. Зокрема, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль та його європейські колеги заявили, що бойкотуватимуть спільне фотографування міністрів, якщо на ньому буде присутній представник країни-агресора.
У результаті російський міністр відмовився від участі у фотосесії.
Зазначається, що "двадцятка" зібралася на обговорення глобального економічного зростання, ланцюгів постачання критично важливих ресурсів, міжнародних інвестицій та державного боргу.
Видання додає, що Європа прагне ізолювати Москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, а несподівана поява російського міністра відбулася на тлі зростання напруженості між президентом Трампом та європейськими союзниками.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що 31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрічається з російською делегацією. Сторони обговорюють мирний план американського президента Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.
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- лише фотографування ? Саму зустріч і засідання ніхто , звісно , не бойкотував !