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Новости Отношения США и РФ
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Бойкотировали совместное фото: европейские страны возмутились участием министра финансов РФ на саммите G20 в США, — NYT

Сілуанов

Решение администрации президента США Дональда Трампа пригласить министра финансов России Антона Силуанова на встречу ведущих мировых финансовых чиновников стран "Группы двадцати" в Северной Каролине вызвало волну возмущения со стороны европейских стран.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Приглашение со стороны Соединенных Штатов

Отмечается, что участие российского министра не было заранее объявлено американской администрацией.

Демарш и бойкот со стороны Европы

Появление Силуанова вызвало недовольство европейских участников встречи. В частности, министр финансов Германии Ларс Клингбайль и его европейские коллеги заявили, что будут бойкотировать совместную фотосессию министров, если на ней будет присутствовать представитель страны-агрессора.

Как следствие, российский министр отказался от участия в фотосессии.

Отмечается, что "двадцатка" собралась для обсуждения глобального экономического роста, цепочек поставок критически важных ресурсов, международных инвестиций и государственного долга.

Издание добавляет, что Европа стремится изолировать Москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, а неожиданное появление российского министра произошло на фоне роста напряженности между президентом Трампом и европейскими союзниками.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встречается с российской делегацией. Стороны обсуждают мирный план американского президента Дональда Трампа по войне РФ против Украины.

Читайте также: Министр финансов США Бессент обсуждает с делегацией РФ мирный план Трампа по Украине, — СМИ

Автор: 

G20 (304) россия (89362) США (30401)
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Топ комментарии
+5
А що, мали бойкотувати? Навіщо, якщо його запросив президент країни, яка приймала гостей? Чи вони забулися, як підсанкційний гаманець пуйла абрамович розгулював по Києву, чи то другоє?
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31.08.2026 21:01 Ответить
+5
Так, це дуже прикро. Але Трамп знає на кого працюють міндічі і цукермани і кому вони возять ''двушки'', чи ні?
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31.08.2026 21:02 Ответить
+5
А навіщо тоді санкції ? Навіщо воювати - навіщо тоді все це ?!
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31.08.2026 21:06 Ответить

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