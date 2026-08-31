Бойкотировали совместное фото: европейские страны возмутились участием министра финансов РФ на саммите G20 в США, — NYT

Решение администрации президента США Дональда Трампа пригласить министра финансов России Антона Силуанова на встречу ведущих мировых финансовых чиновников стран "Группы двадцати" в Северной Каролине вызвало волну возмущения со стороны европейских стран.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Приглашение со стороны Соединенных Штатов

Отмечается, что участие российского министра не было заранее объявлено американской администрацией.

Демарш и бойкот со стороны Европы

Появление Силуанова вызвало недовольство европейских участников встречи. В частности, министр финансов Германии Ларс Клингбайль и его европейские коллеги заявили, что будут бойкотировать совместную фотосессию министров, если на ней будет присутствовать представитель страны-агрессора.

Как следствие, российский министр отказался от участия в фотосессии.

Отмечается, что "двадцатка" собралась для обсуждения глобального экономического роста, цепочек поставок критически важных ресурсов, международных инвестиций и государственного долга.

Издание добавляет, что Европа стремится изолировать Москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, а неожиданное появление российского министра произошло на фоне роста напряженности между президентом Трампом и европейскими союзниками.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встречается с российской делегацией. Стороны обсуждают мирный план американского президента Дональда Трампа по войне РФ против Украины.

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