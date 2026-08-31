Бойкотировали совместное фото: европейские страны возмутились участием министра финансов РФ на саммите G20 в США, — NYT
Решение администрации президента США Дональда Трампа пригласить министра финансов России Антона Силуанова на встречу ведущих мировых финансовых чиновников стран "Группы двадцати" в Северной Каролине вызвало волну возмущения со стороны европейских стран.
Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Приглашение со стороны Соединенных Штатов
Отмечается, что участие российского министра не было заранее объявлено американской администрацией.
Демарш и бойкот со стороны Европы
Появление Силуанова вызвало недовольство европейских участников встречи. В частности, министр финансов Германии Ларс Клингбайль и его европейские коллеги заявили, что будут бойкотировать совместную фотосессию министров, если на ней будет присутствовать представитель страны-агрессора.
Как следствие, российский министр отказался от участия в фотосессии.
Отмечается, что "двадцатка" собралась для обсуждения глобального экономического роста, цепочек поставок критически важных ресурсов, международных инвестиций и государственного долга.
Издание добавляет, что Европа стремится изолировать Москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, а неожиданное появление российского министра произошло на фоне роста напряженности между президентом Трампом и европейскими союзниками.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что 31 августа министр финансов США Скотт Бессент встречается с российской делегацией. Стороны обсуждают мирный план американского президента Дональда Трампа по войне РФ против Украины.
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