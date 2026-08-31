Министр финансов США Бессент обсуждает с делегацией РФ мирный план Трампа в отношении Украины, — СМИ

31 августа министр финансов США Скотт Бессент встречается с российской делегацией. Стороны обсуждают мирный план американского президента Дональда Трампа в связи с войной РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты NBC News, CNBC и Fox Business.

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Как отмечается, Бессент встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым на саммите G20, чтобы продвинуть план Трампа по прекращению войны в Украине, включающий 28 пунктов.

"Бессент еще раз подчеркивает мирный план президента Трампа в отношении Украины; они также обсуждают вопросы экономического роста. Это происходит на фоне того, как Кремль преуменьшает значение переговоров с Украиной", — добавили СМИ.

Официального подтверждения пока нет.

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Справка: 28-пунктный мирный план США относительно Украины

Это первоначальный план, разработанный администрацией Трампа и представленный Украине в конце ноября 2025 года. Критики, в частности в Европе и Украине, называли его фактически повторяющим требования Кремля. Основные пункты включали:

Признание Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими территориями.

Вывод украинских войск из тех частей Донецкой области, которые Украина еще контролирует (несмотря на то, что РФ не смогла их захватить силой).

Замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек.

Запрет на размещение иностранных войск на территории Украины.

Ограничение поставок дальнобойного оружия.

Отказ Украины от вступления в НАТО.

Проведение выборов в Украине после подписания соглашения.

Совместное управление Запорожской АЭС (в первоначальной версии — тремя сторонами: США, Украиной и Россией, по трети каждой).

Определенные гарантии безопасности для Украины со стороны США, которые должны были бы иметь более слабый формат, чем статья 5 НАТО.

После резкой критики со стороны Киева и европейских партнеров план в течение декабря 2025 года доработали до 20-пунктного варианта, который уже предусматривал другие условия — в частности, гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч, конкретную дату вступления Украины в ЕС и иной подход к Запорожской АЭС (совместное предприятие США и Украины по распределению электроэнергии). Переговоры по окончательной версии плана продолжаются до сих пор, в частности Украина вместе с США и Европой продолжает согласовывать детали механизма прекращения огня.

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