Сенатор США Блюменталь призвал Палату представителей поддержать санкции против России

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США поддержать законопроект об ужесточении санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире CBS News.

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Блюменталь заявил, что сейчас наступил критический момент в войне РФ против Украины, а давление на российскую экономику может существенно ослабить способность Кремля продолжать боевые действия.

По словам сенатора, президент России Владимир Путин может попытаться эскалировать войну, при этом российская экономика находится под значительным давлением.

"Это момент крайней необходимости, поскольку Путин может попытаться эскалировать конфликт, а также потому, что Путин находится в затруднительном экономическом положении", — заявил Блюменталь.

Он подчеркнул, что законопроект, ограничивающий поступление средств в российскую военную машину, может существенно повлиять на способность РФ продолжать войну.

По словам Блюменталя, российская экономика находится на грани серьезного кризиса.

"Экономика РФ находится на грани серьезного кризиса. Ей грозит дефицит в размере 125 миллиардов долларов, что составляет 5% ВВП, а процентная ставка по государственному долгу составляет 14%", — сказал сенатор.

Он выразил надежду, что законопроект получит достаточную поддержку демократов в Палате представителей.

Сенат уже поддержал законопроект 86 голосами

Сенат США принял соответствующий законопроект значительным большинством голосов перед началом августовских каникул. За него проголосовали 86 сенаторов, против — 11.

Документ получил название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Теперь его рассмотрение должна продолжить Палата представителей США, которая возвращается к работе после пятинедельного перерыва.

В то же время перспективы принятия документа в нижней палате остаются неопределенными.

Законопроект предусматривает пошлины до 100% для покупателей российских энергоносителей

В случае принятия закон позволит президенту США вводить пошлины в размере до 100% для пяти крупнейших импортеров российской нефти или природного газа.

Исключение предусмотрено для государств, которые импортируют менее 15% природного газа из России и при этом принимают меры по сокращению таких поставок.

Документ также расширяет возможности для применения санкций против российских олигархов и финансовых учреждений и предусматривает меры против так называемого теневого флота РФ.

Блюменталь защищает законопроект от критики демократов

Некоторые демократы в Палате представителей выражали обеспокоенность в связи с расширением полномочий президента, предусмотренным документом.

Блюменталь в ответ подчеркнул, что законопроект стал результатом длительных переговоров между законодателями обеих партий, Белым домом и торговым представителем США.

"Он был принят Сенатом 86 голосами против 11 — в наше время немногие законопроекты могут похвастаться таким успешным одобрением", — отметил сенатор.

По его словам, санкционный механизм должен быть направлен также против российских олигархов, финансовых учреждений и структур, связанных с теневым флотом.

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