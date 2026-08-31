Сенатор США Блюменталь закликав Палату представників підтримати санкції проти Росії

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників США підтримати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі CBS News.

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Блюменталь заявив, що зараз настав критичний момент у війні РФ проти України, а тиск на російську економіку може суттєво послабити здатність Кремля продовжувати бойові дії.

За словами сенатора, президент Росії Володимир Путін може спробувати ескалацію війни, водночас російська економіка перебуває під значним тиском.

"Це момент крайньої необхідності, оскільки Путін може спробувати ескалацію конфлікту, а також тому, що Путін перебуває у скрутному економічному становищі", - заявив Блюменталь.

Він наголосив, що законопроєкт, який обмежує надходження коштів до російської військової машини, може суттєво вплинути на здатність РФ продовжувати війну.

За словами Блюменталя, російська економіка перебуває на межі серйозної кризи.

"Економіка РФ на межі серйозної кризи. Йому загрожує дефіцит у розмірі 125 мільярдів доларів, що становить 5% ВВП, а процентна ставка за державним боргом становить 14%", — сказав сенатор.

Він висловив сподівання, що законопроєкт отримає достатню підтримку демократів у Палаті представників.

Сенат уже підтримав законопроєкт 86 голосами

Сенат США ухвалив відповідний законопроєкт значною більшістю голосів перед початком серпневих канікул. За нього проголосували 86 сенаторів, проти — 11.

Документ отримав назву Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Тепер його розгляд має продовжити Палата представників США, яка повертається до роботи після п'ятитижневої перерви.

Водночас перспективи ухвалення документа в нижній палаті залишаються невизначеними.

Законопроєкт передбачає мита до 100% для покупців російських енергоносіїв

У разі ухвалення закон дозволить президенту США запроваджувати мита розміром до 100% для п'яти найбільших імпортерів російської нафти або природного газу.

Виняток передбачений для держав, які імпортують менш ніж 15% природного газу з Росії та водночас вживають заходів для скорочення таких поставок.

Документ також розширює можливості для застосування санкцій проти російських олігархів і фінансових установ та передбачає заходи проти так званого тіньового флоту РФ.

Блюменталь захищає законопроєкт від критики демократів

Деякі демократи в Палаті представників висловлювали занепокоєння через розширення повноважень президента, передбачених документом.

Блюменталь у відповідь наголосив, що законопроєкт став результатом тривалих переговорів між законодавцями обох партій, Білим домом і торговим представником США.

"Він був ухвалений Сенатом 86 голосами проти 11 - у наш час небагато законопроєктів можуть похвалитися таким успішним схваленням", — зазначив сенатор.

За його словами, санкційний механізм має бути спрямований також проти російських олігархів, фінансових установ і структур, пов'язаних із тіньовим флотом.

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