Чиновник Трампа провел тайные переговоры с Кремлем, чтобы выйти из тупика в отношении войны в Украине, - FT

Председатель комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Родни Мимс Кук-младший, курирующий строительство вызывающего споры бального зала в Белом доме по инициативе Дональда Трампа, в июне провел переговоры с представителями Кремля в России в рамках "тихой дипломатической миссии".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных о ситуации источников, передает Цензор.НЕТ.

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Кто такой Кук-младший и что он делал в Петербурге

Речь идет о Родни Мимсе Куке-младшем, главе Комиссии по изящным искусствам США. По данным издания, ему выдали дипломатический паспорт и провели расширенный инструктаж перед посещением флагманского экономического форума Владимира Путина в Санкт-Петербурге в июне, где он встретился с представителями Кремля и получил дипломатическую охрану.

Кук, поклонник российской культуры, представил свою поездку как "культурный визит", в ходе которого показывал фотографии своей "дачи" в Атланте. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял в июне, что ему "ничего не известно" о делегации в Петербург.

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По словам двух источников издания, Вашингтон надеется, что именно "нетипичные посланники" вроде Кука могут помочь выйти из дипломатического тупика в связи с войной России против Украины. Одним из собеседников Кука был Антон Кобяков - старший советник Путина.

Первый американский чиновник на форуме с 2018 года

Кук стал первым американским чиновником, посетившим Петербургский международный экономический форум, известный как "Давос Путина", с 2018 года. США бойкотировали мероприятие в 2019 году из-за ареста известного американского бизнесмена, а впоследствии избегали его из-за вторжения РФ в Украину.

Несмотря на попытки России продемонстрировать, что жизнь продолжается в обычном режиме, эскалация украинских ударов с помощью дронов все равно вывела войну в центр внимания конференции. В первый день форума Кук стал свидетелем украинского удара дроном по российскому нефтеперерабатывающему заводу на Неве прямо во время прогулки по Дворцовой площади.

Кук отказался комментировать FT детали своих встреч с российскими чиновниками, поручал ли Трамп ему эту миссию, а также планирует ли он возвращаться в Россию в ближайшее время, отметив лишь, что "запросов много" и работа над этим продолжается.

Пресс-секретарь Белого дома заявил, что США "продолжают играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами ради завершения войны", а Трамп "с оптимизмом" настроен в отношении заключения мирного соглашения. В то же время официальная версия американской стороны гласит, что Кук посетил форум именно в качестве председателя Комиссии изящных искусств для развития двусторонних культурных связей.

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Символический подтекст поездки

Кук рассказал FT, что хорошо знает российскую культуру и лично знаком с большинством руководителей культурных учреждений РФ, отметив, что среди участников встречи с высокопоставленными чиновниками и деятелями культуры, некоторые из которых находятся под санкциями США, были "в основном старые друзья".

Во время своего выступления на форуме Кук избегал упоминаний о войне в Украине вплоть до самого завершения, когда сказал, что "должен быть мир", чтобы достичь целей культурного сотрудничества.

Встреча с Путиным

На следующий день на сессии вопросов и ответов с Путиным Кук передал "теплый привет от друга, президента Трампа" и отметил, что есть "много идей для обсуждения" между Вашингтоном и Москвой в ближайшее время. Путин поблагодарил Кука и сказал, что "вернул шайбу" Трампу, после чего Кук передал хоккейную шайбу для Овального кабинета - по его словам, "послание было передано".

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