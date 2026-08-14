Европейские политики обращаются к Бразилии с просьбой помочь поддерживать диалог с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Toda Palavra, об этом заявил специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим во время слушаний в Комитете по иностранным делам и национальной обороне Палаты депутатов.

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По его словам, Бразилия сохраняет нейтральную позицию в отношении войны России против Украины и поддерживает контакты как с западными странами, так и с Москвой.

Бразилия за мировой порядок

Советник подчеркнул, что Бразилия выступает за многополярный мировой порядок и международное сотрудничество без автоматического присоединения к позициям отдельных государств. Он также подчеркнул важность национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.

Аморим назвал такую позицию дипломатическим преимуществом Бразилии. По его словам, представители западноевропейских стран — в частности, послы и министры — обращались к нему, президенту Луису Инасиу Луле да Сильве и другим бразильским чиновникам с просьбой поддерживать диалог с Россией.

"Бразилия — одна из немногих стран, которая ведет диалог как с Западом, так и с Россией", — пояснил советник.

Аморим добавил, что именно возможность общаться с представителями обеих сторон позволяет Бразилии играть роль посредника в международной дипломатии.

Что этому предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украине нужна более активная вовлеченность США в мирный процесс. Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну и может попытаться расширить агрессию.

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