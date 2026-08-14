Європейські політики звертаються до Бразилії з проханням допомогти підтримувати діалог із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Toda Palavra, про це заявив спеціальний радник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім під час слухань у Комітеті з закордонних справ і національної оборони Палати депутатів.

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За його словами, Бразилія зберігає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України та підтримує контакти як із західними країнами, так і з Москвою.

Бразилія за світовий порядок

Радник наголосив, що Бразилія виступає за багатополярний світовий порядок і міжнародну співпрацю без автоматичного приєднання до позицій окремих держав. Він також підкреслив важливість національного суверенітету та невтручання у внутрішні справи інших країн.

Аморім назвав таку позицію дипломатичною перевагою Бразилії. За його словами, представники західноєвропейських країн - зокрема посли та міністри - зверталися до нього, президента Луїса Інасіу Лули да Сілви та інших бразильських посадовців із проханням підтримувати діалог із Росією.

"Бразилія - одна з небагатьох країн, яка веде діалог із Заходом і Росією", - пояснив радник.

Аморім додав, що саме можливість спілкуватися з представниками обох сторін дає Бразилії змогу відігравати роль посередника у міжнародній дипломатії.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україні потрібна більша залученість США до мирного процесу. Російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти війну та може спробувати розширити агресію.

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