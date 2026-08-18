Чиновник Трампа провів таємні переговори з Кремлем, щоб подолати глухий кут щодо війни в Україні, - FT

Голова комісії з витончених мистецтв при адміністрації президента США Родні Мімс Кук-молодший, який курує будівництво контроверсійної бальної зали в Білому домі за ініціативою Дональда Трампа, у червні провів переговори з представниками Кремля в Росії в рамках "тихої дипломатичної місії".

Про це пише Financial Times з посиланням на обізнаних із ситуацією людей, передає Цензор.НЕТ.

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Хто такий Кук-молодший і що він робив у Петербурзі

Йдеться про Родні Мімса Кука-молодшого, голову Комісії витончених мистецтв США. За даними видання, йому видали дипломатичний паспорт і провели розширений інструктаж перед відвідуванням флагманського економічного форуму Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі в червні, де він зустрівся з представниками Кремля та отримав дипломатичну охорону.

Кук, шанувальник російської культури, представив свою поїздку як "культурний візит", під час якого показував фотографії власної "дачі" в Атланті. Держсекретар США Марко Рубіо заявляв у червні, що йому "нічого не відомо" про делегацію до Петербурга.

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За словами двох джерел видання, Вашингтон сподівається, що саме "нетипові посланці" на кшталт Кука можуть допомогти розблокувати дипломатичний глухий кут щодо війни Росії проти України. Одним із співрозмовників Кука був Антон Кобяков — старший радник Путіна.

Перший американський чиновник на форумі з 2018 року

Кук став першим американським посадовцем, який відвідав Петербурзький міжнародний економічний форум, відомий як "Давос Путіна" з 2018 року. США бойкотували захід у 2019 році через арешт відомого американського бізнесмена, а згодом уникали його через вторгнення РФ в Україну.

Попри намагання Росії продемонструвати, що життя триває звично, ескалація українських дронових ударів все одно вивела війну в центр уваги конференції. У перший день форуму Кук став свідком українського удару дроном по російському нафтопереробному заводу на Неві просто під час прогулянки Палацовою площею.

Кук відмовився коментувати FT деталі своїх зустрічей з російськими посадовцями, чи доручав Трамп йому цю місію, а також чи планує він повертатися до Росії найближчим часом, зазначивши лише, що "запитів багато" і робота над цим триває.

Речник Білого дому заявив, що США "продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами заради завершення війни", а Трамп "з оптимізмом" налаштований щодо укладення мирної угоди. Водночас офіційна версія американської сторони — що Кук відвідав форум саме як голова Комісії витончених мистецтв для розвитку двосторонніх культурних зв'язків.

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Символічний підтекст поїздки

Кук розповів FT, що добре знає російську культуру та особисто знайомий з більшістю керівників культурних інституцій РФ, зазначивши, що серед учасників зустрічі з високопосадовцями та культурними діячами, деякі з яких перебувають під санкціями США, були "здебільшого старі друзі".

Під час своєї доповіді на форумі Кук уникав згадок про війну в Україні аж до самого завершення, коли сказав, що "має бути мир", аби досягти цілей культурного співробітництва.

Зустріч із Путіним

Наступного дня на сесії запитань і відповідей з Путіним Кук передав "теплий привіт від друга, президента Трампа" та зазначив, що є "багато ідей для обговорення" між Вашингтоном і Москвою найближчим часом. Путін подякував Куку та сказав, що "повернув шайбу" Трампу, після чого Кук передав хокейну шайбу для Овального кабінету — за його словами, "меседж було передано".

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