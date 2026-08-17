Трампу варто відмовитися від ідеї перемовин та надавати допомогу Україні, - The Telegraph

Замість спроб домовитися з Росією Дональду Трампу варто надати Україні необхідну допомогу для перемоги у війні

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зауважує, що попри зусилля США організувати різні перемир’я та досягти тривалого миру, війна в Україні загострюється.

"Трамп не врахував, що українці не готові погоджуватися на угоду "території в обмін на мир", яка могла б здаватися раціональною у світі бізнесу", - пишуть автори.

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The Telegraph звертає увагу, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримувала фінансову та військову підтримку від країн-членів НАТО, але "останнім часом розвинула спроможності у сфері безпілотників, які значною мірою перенесли війну на територію Росії".

"Цими вихідними Україна запустила понад 800 дронів по різних російських цілях, зокрема по складу онлайн-ритейлера Wildberries поблизу Москви, нафтопереробному заводу в Ростові та космічному центру, де розробляють супутники.

Росія відповіла власною нищівною атакою на книжковий ринок у Києві — суто цивільну ціль. Україна, натомість, заявляє, що зосереджує удари на об’єктах подвійного призначення, які допомагають військовим", - зазначає ЗМІ.

Автори вважають, що Дональд Трамп, ймовірно, відмовився від спроб примирити дві сторони та, здається, визнає, що Україна не погодиться на російські територіальні вимоги, особливо з огляду на те, що війська Путіна досягають настільки незначних успіхів.

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"Удари по території Росії змушують її населення безпосередньо відчути реалії цієї війни, про мету та ймовірну тривалість якої офіційні ЗМІ знову і знову брехали росіянам у межах пропаганди. Путін не з тих, хто легко піддається впливу громадської думки, але навіть йому буде важко продовжувати вдавати, що Росія перемагає, якщо Україна не припинятиме своїх атак.

У зв’язку з цим європейські країни повинні передати Україні більше ракет-перехоплювачів, щоб допомогти захистити її від російських дронів і балістичних ракет, багато з яких постачає Північна Корея", - пише видання.

The Telegraph наголошує, що замість того щоб дотримуватися якоїсь "фантазійної ідеї про переговори заради завершення війни", Трампу варто розглянути можливість надати Україні допомогу, необхідну для перемоги у війні.

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