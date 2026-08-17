Трампу варто відмовитися від ідеї перемовин та надавати допомогу Україні, - The Telegraph
Замість спроб домовитися з Росією Дональду Трампу варто надати Україні необхідну допомогу для перемоги у війні
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Видання зауважує, що попри зусилля США організувати різні перемир’я та досягти тривалого миру, війна в Україні загострюється.
"Трамп не врахував, що українці не готові погоджуватися на угоду "території в обмін на мир", яка могла б здаватися раціональною у світі бізнесу", - пишуть автори.
The Telegraph звертає увагу, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримувала фінансову та військову підтримку від країн-членів НАТО, але "останнім часом розвинула спроможності у сфері безпілотників, які значною мірою перенесли війну на територію Росії".
"Цими вихідними Україна запустила понад 800 дронів по різних російських цілях, зокрема по складу онлайн-ритейлера Wildberries поблизу Москви, нафтопереробному заводу в Ростові та космічному центру, де розробляють супутники.
Росія відповіла власною нищівною атакою на книжковий ринок у Києві — суто цивільну ціль. Україна, натомість, заявляє, що зосереджує удари на об’єктах подвійного призначення, які допомагають військовим", - зазначає ЗМІ.
Автори вважають, що Дональд Трамп, ймовірно, відмовився від спроб примирити дві сторони та, здається, визнає, що Україна не погодиться на російські територіальні вимоги, особливо з огляду на те, що війська Путіна досягають настільки незначних успіхів.
"Удари по території Росії змушують її населення безпосередньо відчути реалії цієї війни, про мету та ймовірну тривалість якої офіційні ЗМІ знову і знову брехали росіянам у межах пропаганди. Путін не з тих, хто легко піддається впливу громадської думки, але навіть йому буде важко продовжувати вдавати, що Росія перемагає, якщо Україна не припинятиме своїх атак.
У зв’язку з цим європейські країни повинні передати Україні більше ракет-перехоплювачів, щоб допомогти захистити її від російських дронів і балістичних ракет, багато з яких постачає Північна Корея", - пише видання.
The Telegraph наголошує, що замість того щоб дотримуватися якоїсь "фантазійної ідеї про переговори заради завершення війни", Трампу варто розглянути можливість надати Україні допомогу, необхідну для перемоги у війні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль