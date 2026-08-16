Через удар РФ горить ринок на Почайній у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожого удару балістикою по Києву горить ринок в Оболонському районі. Пожежу наразі локалізовано на площі 2000 кв. м.
Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ.
У соцмережах пишуть, що РФ атакувала книжковий ринок на Почайній.
У ДСНС уточнили, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу столиці в Оболонському та Голосіївському районах.
Що передувало?
- Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.
- Також війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених.
- Зранку 16 серпня атакували Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО.
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