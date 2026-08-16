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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Через удар РФ горить ринок на Почайній у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого удару балістикою по Києву горить ринок в Оболонському районі. Пожежу наразі локалізовано на площі 2000 кв. м.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ.

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У соцмережах пишуть, що РФ атакувала книжковий ринок на Почайній. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через атаку РФ згорів ринок в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

У ДСНС уточнили, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу столиці в Оболонському та Голосіївському районах.

удар по Почайній
удар по Почайній

Що передувало?

  • Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.
  • Також війська РФ завдали комбінованого удару по двох підприємствах у Кривому Розі: загинула людина, понад 10 поранених.
  • Зранку 16 серпня атакували Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО.

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Київ (16829) обстріл (36179) ринок (384)
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