Из-за удара РФ горит рынок на Почайной в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате вражеского ракетного удара по Киеву горит рынок в Оболонском районе. Пожар на данный момент локализован на площади 2000 кв. м.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В соцсетях пишут, что РФ атаковала книжный рынок на Почайной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за атаки РФ сгорел рынок в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

В ГСЧС уточнили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного обстрела столицы в Оболонском и Голосеевском районах.





Что этому предшествовало?

Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.

Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.

Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.

Читайте также: Уничтожить пусковые установки "Искандеров" непросто, лучше поражать производство ракет и пункты дислокации, — Игнат