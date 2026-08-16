Из-за удара РФ горит рынок на Почайной в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате вражеского ракетного удара по Киеву горит рынок в Оболонском районе. Пожар на данный момент локализован на площади 2000 кв. м.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров, передает Цензор.НЕТ.
В соцсетях пишут, что РФ атаковала книжный рынок на Почайной.
В ГСЧС уточнили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного обстрела столицы в Оболонском и Голосеевском районах.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
- Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.
- Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.
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до речі!
річка: почайна! не почайная!
метро: почайна! не почайная!
місцевість: почайна! не почайная!
тобто!
не на почайній, а на почайні!
хто, не знав, почайна це саме та легендарна річка, в якій хрестили русь!!!!
не в дніпрі!
але, зараз почайна трохи по іншому виглядає.