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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Из-за удара РФ горит рынок на Почайной в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате вражеского ракетного удара по Киеву горит рынок в Оболонском районе. Пожар на данный момент локализован на площади 2000 кв. м.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров, передает Цензор.НЕТ.

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В соцсетях пишут, что РФ атаковала книжный рынок на Почайной. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за атаки РФ сгорел рынок в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

В ГСЧС уточнили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия ночного обстрела столицы в Оболонском и Голосеевском районах.

удар по Почайной
удар по Почайной

Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, ночью враг нанес баллистический удар по Киеву: двое пострадавших, разрушения и масштабный пожар на рынке в Оболонском районе.
  • Также войска РФ нанесли комбинированный удар по двум предприятиям в Кривом Роге: погиб человек, более 10 раненых.
  • Утром 16 августа Киевскую область атаковали дронами, существовала угроза для Киева. Работали силы ПВО.

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Автор: 

Киев (27247) обстрел (34876) рынок (541)
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Топ комментарии
+4
і!
до речі!
річка: почайна! не почайная!
метро: почайна! не почайная!
місцевість: почайна! не почайная!
тобто!
не на почайній, а на почайні!

хто, не знав, почайна це саме та легендарна річка, в якій хрестили русь!!!!
не в дніпрі!
але, зараз почайна трохи по іншому виглядає.
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16.08.2026 08:55 Ответить
+2
Центр прийняття рішень???
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16.08.2026 10:06 Ответить
+1
В книжках написано "про салдат НАТО"?
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16.08.2026 08:43 Ответить

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