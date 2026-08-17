Трамп доручив Пентагону обмежити навчання з Південною Кореєю через "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином"

Американський лідер Дональд Трамп віддав розпорядження керівникові Міністерства оборони США обмежити масштаби проведення спільних військово-навчальних заходів із Південною Кореєю.

Про це Трамп повідомив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Трамп?

"Виходячи з моїх дуже добрих стосунків з Кім Чен Ином, представником Північної Кореї, я не задоволений тим фактом, що Сполучені Штати давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях з Південною Кореєю", - пише Трамп.

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Він також наголосив, що ці навчання "не тільки є дорогими, значну частину яких покривають США, але й посилають абсолютно недоречний та ворожий сигнал країні, яка, поки Дональд Дж. Трамп був президентом, не погрожувала та ставилася з повагою".

Окремо він зазначив, що вже занадто пізно скасовувати навчання, тому він доручив військовому міністру Піту Гегсету суттєво їх скоротити.

Натяк на відмову від допомоги з Іраном

"Я нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи хотіли б вони приєднатися до нас у денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, і вони сказали: "Ні, дякую!", - зазначив Трамп.

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