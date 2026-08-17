Трамп поручил Пентагону ограничить учения с Южной Кореей из-за "очень хороших отношений с Ким Чен Ыном"
Американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение главе Министерства обороны США ограничить масштабы проведения совместных военно-учебных мероприятий с Южной Кореей.
Об этом Трамп сообщил в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Трамп?
"Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном, представителем Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", - пишет Трамп.
Он также подчеркнул, что эти учения "не только обходятся дорого, причем значительную часть расходов покрывают США, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, не угрожала и относилась с уважением".
Отдельно он отметил, что уже слишком поздно отменять учения, поэтому он поручил министру обороны Питу Хэгсету существенно их сократить.
Намек на отказ от помощи в отношении Ирана
"Я недавно спросил президента Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, и они ответили: "Нет, спасибо!" - отметил Трамп.
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