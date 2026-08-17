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Новости Отношения США и КНДР
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Трамп поручил Пентагону ограничить учения с Южной Кореей из-за "очень хороших отношений с Ким Чен Ыном"

ин,ким,трамп,чен

Американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение главе Министерства обороны США ограничить масштабы проведения совместных военно-учебных мероприятий с Южной Кореей.

Об этом Трамп сообщил в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Трамп?

"Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном, представителем Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", - пишет Трамп.

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Он также подчеркнул, что эти учения "не только обходятся дорого, причем значительную часть расходов покрывают США, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, не угрожала и относилась с уважением".

Отдельно он отметил, что уже слишком поздно отменять учения, поэтому он поручил министру обороны Питу Хэгсету существенно их сократить.

Намек на отказ от помощи в отношении Ирана

"Я недавно спросил президента Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, и они ответили: "Нет, спасибо!" - отметил Трамп.

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Автор: 

Южная Корея (362) Ким Чен Ын (188) Трамп Дональд (8102)
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Топ комментарии
+46
Почитав коменти американців на Вашингтон Пост під цією новиною, сказати, що вони в ****, це нічого не сказати, там люди реально починають розуміти, яка кабзда очікує США, якщо цю руду мавпу не скинуть після довиборів.
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17.08.2026 06:41 Ответить
+44
Сказочный *******!
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17.08.2026 06:32 Ответить
+28
Трампу до вподоби не демократії, а узурпатори. Він президент не тієї країни. Але то вибір США. За його такої політики розпочнеться ще не одна війна, яку потім буде важко зупинити.
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17.08.2026 07:02 Ответить

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