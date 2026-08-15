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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Путин пообещал Ким Чен Ыну вместе строить "демократический" мировой порядок

Путин и Ким Чен Ын договариваются о совместной перестройке мирового порядка

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России и КНДР продолжать совместную работу над построением "более справедливого и по-настоящему демократического" мирового порядка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет KCNA со ссылкой на поздравление российского диктатора северокорейскому лидеру по случаю 81-й годовщины освобождения Северной Кореи от японской оккупации в конце Второй мировой войны.

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"Уверен, что мы и впредь будем продолжать конструктивную совместную работу по двусторонним и международным вопросам на благо российских и корейских народов, а также для установления более справедливого и подлинно демократического мирового порядка", — написал Путин.

Сотрудничество РФ и КНДР

Диктатор РФ также похвастался высоким уровнем взаимодействия России с Северной Кореей и выразил удовлетворение региональной политикой правящих в обеих странах режимов.

"Сегодня связи между Москвой и Пхеньяном подняты на беспрецедентно высокий уровень всестороннего стратегического партнерства. Наши страны активно сотрудничают по всем направлениям и координируют усилия с целью обеспечения региональной безопасности и стабильности", — добавил российский диктатор.

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Автор: 

КНДР (1311) путин владимир (21811) россия (89215) Ким Чен Ын (187)
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Топ комментарии
+20
"Нормально...". Два диктатори зібралися "будувать демократичне суспільство"... Два людоїди заявили про бажання стать вегетаріанцями..
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15.08.2026 09:30 Ответить
+11
Два взірця світової демократії
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15.08.2026 09:30 Ответить
+9
тепер вони будуть разом нападати на японських та американських піратів у тихому океані!
з демократичних міркувань, звісно!
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15.08.2026 09:25 Ответить

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