Путин пообещал Ким Чен Ыну вместе строить "демократический" мировой порядок

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности России и КНДР продолжать совместную работу над построением "более справедливого и по-настоящему демократического" мирового порядка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет KCNA со ссылкой на поздравление российского диктатора северокорейскому лидеру по случаю 81-й годовщины освобождения Северной Кореи от японской оккупации в конце Второй мировой войны.

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"Уверен, что мы и впредь будем продолжать конструктивную совместную работу по двусторонним и международным вопросам на благо российских и корейских народов, а также для установления более справедливого и подлинно демократического мирового порядка", — написал Путин.

Сотрудничество РФ и КНДР

Диктатор РФ также похвастался высоким уровнем взаимодействия России с Северной Кореей и выразил удовлетворение региональной политикой правящих в обеих странах режимов.

"Сегодня связи между Москвой и Пхеньяном подняты на беспрецедентно высокий уровень всестороннего стратегического партнерства. Наши страны активно сотрудничают по всем направлениям и координируют усилия с целью обеспечения региональной безопасности и стабильности", — добавил российский диктатор.

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