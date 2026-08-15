Путін пообіцяв Кім Чен Ину разом будувати "демократичний" світопорядок
Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Росії та КНДР продовжувати спільну роботу над побудовою "справедливішого і справді демократичного" світового порядку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише KCNA із посиланням на вітання російського диктатора північнокорейському з нагоди 81-ї річниці звільнення Північної Кореї від японської окупації наприкінці Другої світової війни.
"Упевнений, що ми й надалі продовжимо конструктивну спільну роботу у двосторонніх та міжнародних питаннях на благо російського та корейського народів, а також для встановлення більш справедливого та справді демократичного світового порядку", - написав Путін.
Співпраці РФ та КНДР
Диктатор РФ також похвалився високим рівнем взаємодії Росії з Північною Кореєю та висловив задоволення регіональною політикою правлячих у двох країнах режимів.
"Сьогодні зв’язки між Москвою та Пхеньяном підняті на безпрецедентно високий рівень всебічного стратегічного партнерства. Наші країни активно співпрацюють на всіх напрямках і координують зусилля з метою забезпечення регіональної безпеки та стабільності", - додав російський диктатор.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з демократичних міркувань, звісно!