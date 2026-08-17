Вместо попыток договориться с Россией Дональду Трампу следует оказать Украине необходимую помощь для победы в войне

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

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Издание отмечает, что, несмотря на усилия США организовать различные перемирия и достичь прочного мира, война в Украине обостряется.

"Трамп не учел, что украинцы не готовы соглашаться на сделку "территории в обмен на мир", которая могла бы казаться рациональной в мире бизнеса", - пишут авторы.

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The Telegraph обращает внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получала финансовую и военную поддержку от стран-членов НАТО, но "в последнее время развила потенциал в сфере беспилотников, которые в значительной степени перенесли войну на территорию России".

"В эти выходные Украина запустила более 800 дронов по различным российским целям, в частности по складу онлайн-ритейлера Wildberries под Москвой, нефтеперерабатывающему заводу в Ростове и космическому центру, где разрабатывают спутники.

Россия ответила собственной сокрушительной атакой на книжный рынок в Киеве — сугубо гражданскую цель. Украина, в свою очередь, заявляет, что сосредотачивает удары на объектах двойного назначения, которые помогают военным", — отмечает СМИ.

Авторы считают, что Дональд Трамп, вероятно, отказался от попыток примирить две стороны и, похоже, признает, что Украина не согласится на российские территориальные требования, особенно учитывая, что войска Путина достигают столь незначительных успехов.

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"Удары по территории России заставляют ее население непосредственно ощутить реалии этой войны, о целях и вероятной продолжительности которой официальные СМИ снова и снова лгали россиянам в рамках пропаганды. Путин не из тех, кто легко поддается влиянию общественного мнения, но даже ему будет трудно продолжать притворяться, что Россия побеждает, если Украина не прекратит свои атаки.

В связи с этим европейские страны должны передать Украине больше ракет-перехватчиков, чтобы помочь защитить ее от российских дронов и баллистических ракет, многие из которых поставляет Северная Корея", — пишет издание.

The Telegraph отмечает, что вместо того, чтобы придерживаться какой-то "фантазийной идеи о переговорах ради завершения войны", Трампу стоит рассмотреть возможность оказания Украине помощи, необходимой для победы в войне.

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