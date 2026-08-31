Міністр фінансів США Бессент обговорює з делегацією РФ мирний план Трампа щодо України, - ЗМІ

31 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент зустрічається з російською делегацією. Сторони обговорюють мирний план американського президента Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспондентка NBC News та CNBC та Fox Business.

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Деталі

Як зазначається, Бессент зустрівся з міністром фінансів РФ Антоном Сілуановим на саміті G20, щоб просунути план Трампа щодо закінчення війни в Україні, що включає 28 пунктів.

"Бессент ще раз наголошує на мирному плані президента Трампа щодо України; вони також обговорюють питання економічного зростання. Це відбувається на тлі того, як Кремль применшує значення переговорів з Україною", — додали ЗМІ.

Офіційного підтвердження поки немає.

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Довідка: 28-пунктний мирний план США щодо України

Це первинний план, розроблений адміністрацією Трампа і представлений Україні наприкінці листопада 2025 року. Критики, зокрема в Європі та Україні, називали його таким, що фактично повторює вимоги Кремля. Основні пункти включали:

Визнання Криму, Луганської та Донецької областей де-факто російськими територіями;

Виведення українських військ з тих частин Донецької області, які Україна ще контролює (попри те, що РФ не змогла їх захопити силою);

Заморожування лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях;

Скорочення чисельності Збройних сил України до 600 тисяч осіб;

Заборона на розміщення іноземних військ на території України;

Обмеження постачання далекобійної зброї;

Відмова України від вступу до НАТО;

Проведення виборів в Україні після підписання угоди;

Спільне управління Запорізькою АЕС (у первинній версії — трьома сторонами: США, Україною і Росією, по третині кожній);

Певні гарантії безпеки для України від США, які мали б слабший формат, ніж стаття 5 НАТО.

Після різкої критики з боку Києва та європейських партнерів план протягом грудня 2025 року доопрацювали до 20-пунктного варіанту, який уже передбачав інші умови — зокрема гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч, конкретну дату вступу України до ЄС та інший підхід до Запорізької АЕС (спільне підприємство США й України з розподілом електроенергії). Перемовини щодо остаточної версії плану тривають дотепер, зокрема Україна разом із США та Європою продовжує узгоджувати деталі механізму припинення вогню.

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